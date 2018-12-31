发起运动推广营养美食．马来青年教制天贝 友族男子祖义（Alzari Joey Mahshar）去年11月发起“马来西亚天贝运动”，极力推广天贝为营养美食，开班指导学员制作健康天贝，许多知道天贝好处及注重健康饮食的，都成为了他的学生，尤以华裔学生更是占大多数。

原为印尼穷人食物的天贝，如今已让欧美人士趋之若鹜。（图：星洲日报）

（马六甲30日讯）友族男子祖义（Alzari Joey Mahshar）去年11月发起“马来西亚天贝运动”，极力推广天贝为营养美食，开班指导学员制作健康天贝，许多知道天贝好处及注重健康饮食的，都成为了他的学生，尤以华裔学生更是占大多数。

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狮城外食样样有天贝

说起天贝，原来在槟城长大的祖义，在离开槟城之前，一直不知天贝为何物，他的成长记忆里，除了家常菜，吃着也是炒粿条、叻沙及猪肠粉之类的食物，直到后来他去到新加坡工作，在外头用餐的他，才发现好像什么食物，都有“天贝”的份，椰浆饭里有天贝，杂菜饭里也有天贝。

初嚼天贝时，他觉得味道怪怪地，但因为天贝无所不在，他吃着吃着，就爱上了，成为他生活中不可缺失的一道食物。

在新加坡一间私人公司担任白领的祖义，于2013年回归马来西亚，回到自己的土地上生活后，他寻遍各地，都找不到如新加坡天贝的那种滋味。

研发以各豆类制作

“市场上找不到好吃的天贝，我决定拜师学艺，后来在八打灵找到一名华裔老师，她是从印尼学艺回来的，成为了我的老师。”

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祖义学成后，回到家中即展开好一段日子的实验，研发以不同的豆类制成的天贝。

他受访时说，天贝一般是使用黄豆为材料，但由于市面上的黄豆多为转基因，他于是改以其他豆类如马豆、红豆、黑豆、眉豆、鹰嘴豆等豆类来发酵，经过多次的实验，他终于对自己的成绩感到满足，也勇敢的开班授课，积极推广心中的理想--天贝运动。

他说，天贝运动的宗旨是教育民众手制健康食物、多吃以植物为基础的食物。

每月赴甲授课

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如今住在莎亚南的他，每月都到马六甲武吉卡迪授课，其他地方如巴生谷及彭亨亦有开班，各地学生皆以华人居多。

“华人非常愿学和好学，注重饮食健康，知道天贝营养丰富，学得很欢喜。”

天贝可煎炸烤蒸汤

祖义说，天贝可以煎、炸、烤、蒸及煮汤等，但他推崇生吃，天贝上那层白色的益生菌，对身体健康非常好。

他分享自己的吃法时说，剁碎姜花和小葱头，加入三峇和一点柠汁和柠皮，绊入天贝当作沙拉，就是一道极简美味。

早期是穷人蛋白质补品

他说，天贝源于印尼，早期是穷人家补充体内蛋白质的重要来源。如今，天贝早已冲出印尼，成为世界各地尤其是素食者最爱的食品。

祖义指出，天贝的营养价值极高，早已令欧美国家人士趋之若鹜，醉心于用各种材料研制天贝。

每3个月茹素1个月

祖义本身对食物非常认真，对健康也非常重视，他虽然不是一名素食者，但几乎每隔3个月，他会进让自己茹素1个月。

除了制作天贝，祖义也研发了花生酱、杏仁酱、腰果酱及开心果酱，在网络中极受欢迎。

祖义采摘了daun simpoh air，用来教学生裹天贝。（图：星洲日报）

祖义的学生以华裔占大多数。（图：星洲日报）

学生在祖义的指导下，亲自动手做。（图：星洲日报）

学生完成后，可把作品带回家。（图：星洲日报）

发起“马来西亚天贝运动”的祖义，希望将天贝的好处传授给民众。（图：星洲日报）