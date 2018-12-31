叶耀荣：等不及市会排期．动用拨款砍7老树 日前芙蓉迪威再也花园6/1路一棵高约40尺的老树在狂风暴雨后倒下，横跨道路、压毁对面的住家围墙，万茂州议员叶耀荣到场了解情况后，动用选区拨款砍伐当地7棵危险老树。

芙蓉迪威再也花园老树多，叶耀荣动用选区拨款砍树，以免夜长梦多。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉30日讯）日前芙蓉迪威再也花园6/1路一棵高约40尺的老树在狂风暴雨后倒下，横跨道路、压毁对面的住家围墙，万茂州议员叶耀荣到场了解情况后，动用选区拨款砍伐当地7棵危险老树。

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避免再发生倒树事件

叶耀荣指出，事发后，他向芙蓉市议会提出砍伐高危树木要求，被告知芙蓉很多地区也急需砍树服务，市议会人手不足，只能等待排期，于是他决定动用选区拨款展开工程，以免夜长梦多。

“这里的住宅区已有超过30年历史，居民入住时树木已存在，所以大部份路边的树木都是老树，有的过于茂盛，有的长出枯枝，若不及时修剪，就会发生暴风雨后倒下的意外事件，威胁人民安全。”

料需2天耗费4千

他说，当地居民向他反映，日前发生树倒压毁民宅围墙事件后，只要刮风下雨他们就提心吊胆，晚上更是不敢入睡。

“眼见这里还有多棵风险高的树木，情况紧急，我决定动用选区拨款，尽快展开砍伐工程，协助市议会解决问题。这次先砍伐7棵老树，工程预计耗资2天及花费4000令吉左右。”

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此外，他指出，根据市议会最新指南，今后凡是砍树工程，皆需由当地州议员发函向当局申请，经过官员到场巡视鉴定、批准砍伐后，才可委任承包商动工。

助围墙遭压毁屋主索赔

“这是为了保障工程安全，若相关砍伐工程留下后遗症，比如弄坏设施及导致土崩等，市议会可向提出申请的州议员追究责任，过去就因为没有白纸黑字，所以无从追究。”

至于不幸被倒树压毁围墙的住家，叶耀荣已安排市议员协助事主向市议会索偿，事主可先自行维修，之后再向市议会索回有关经费。

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事主彭先生感谢叶耀荣及时对倒树事故采取应对措施，并坦言危险的老树被砍伐后，他和家人感到比较安心。