恶徒砸车镜伤守卫恐吓．煤气业者已报案4次 北霹吉辇县的一名煤气代理商是于今日看到威南代理商召开新闻发布会的新闻后，也致电报馆，自揭他也同样面对类似手法，被恶意破坏与威胁不可在某区经营煤气供应市场，不然会对他与家人及员工不利。

吉辇县一名煤气代理商的货仓于10月初，同样遭十多名蒙面恶徒毁毁货罗里车镜。

（槟城31日讯）威南新邦安拔煤气代理商被不明人士恶意砸毁罗里、皮卡车，损失ax惨重，北霹吉辇县的一名煤气代理商于10月初也被十多名蒙面恶徒闯入货仓砸毁11辆罗里大镜与车窗，损失约2万令吉。

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该代理商是于今日看到威南代理商召开新闻发布会的新闻后，也致电报馆，自揭他也同样面对类似手法，被恶意破坏与威胁不可在某区经营煤气供应市场，不然会对他与家人及员工不利。

他说其公司经营煤气代理已十多年，靠着一步一脚印，慢慢争取客顾，以服务回馈客顾，大家都是生意人，可以良性竞争，而非用恶势力手段抢市场及破坏其公司财物。

他指出，最严重的砸车事件发生于10月1日凌晨约3时许，其公司位于新邦里玛一间货仓，当时来了数辆车，跳出十多名蒙面恶徒，分别手持武器，砸毁其11辆停放在该处的罗里车镜，同时也刀伤一名守卫。

恶徒逞凶画面，公司的闭录电视全部都有录摄，事后他有向警方备案。

他从今年约3月开始便陆续接获对方的电话指不可至某区招生意，因他做生意做久了，拥有许多固定客源，煤气生意不易为，赚的都是辛苦钱。

对方要做生意，可各做各的，以服务及价格竞争，让客顾自由选择，而不是通过恶势力威胁。

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他在今年内，前后已向警方报案4次，警方的回应是在调查。

其中一辆罗里大镜被砸破。