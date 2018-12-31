李宗伟休战排名下滑·刘国伦首当大马男单一哥 今年在南京世羽赛勇夺男单铜牌的自由人刘国伦，将以大马排名第一男单结束他高光的2018年，为自己的职业生涯再添为亮眼荣誉。

大马男单自由人刘国伦今年在南京世羽赛夺得铜牌收获生涯最重要荣誉，他如今以世界排名第23位结束2018年，升当大马男单一哥。（图：法新社档案照）

（吉隆坡31日讯）今年在南京世羽赛勇夺男单铜牌的自由人刘国伦，将以大马排名第一男单结束他高光的2018年，为自己的职业生涯再添为亮眼荣誉。

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大马一哥李宗伟因病而自7月休战至今，在上周的2018年最后一期世界羽联世界排名榜中下滑至第28位，而世界排名第23位的国伦因此首次成为大马排名第一的男单。虽然这当中有部份原因是宗伟长时间没有参赛，但亦不可否认焕发生涯第二春的国伦凭自己本事在各项赛事取得不俗成绩并提升排名，这是他应得的回报。

国伦：全国第一意义重大

2012年法国公开赛冠军国伦今年初的世界排名仅是第88位，但他从年初的泰国大师赛开始爆发，之后在南京世羽赛站上领奖台的表现最让人惊艳，他的世界排名也不断上升，如今第23位是他自2013年11月以来的最好排名，而他生涯最高的排名，则是2012的第10位。

31岁的国伦说：“我当然对此感到自豪，但这不仅仅是因为我现在是全国排名第一的男单，更因为我是一名职业球员，没有国家队（大马羽总）的资源和支持，所以对我来说意义更大。”

称自由人排第一不是好事

国伦是大马羽球近10年来第4位全国第一男单。此前宗伟在2015年经历药检不过关被禁赛8个月时，张崴峰和祖尔法里也升当大马第一男单。

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不过，尽管对自己稳步上升的表现感到满意，国伦仍忍不住批评羽总在近年挣扎于栽培出顶尖球员。他说：“由自由人成为全国排名最高的球员，我不认为这对国家队来说是一个好兆头。”

国伦也承认，除非他保持稳定的表现，否则他将无法长期保持全国第一的地位。

在2019赛季，国伦将参加1月15日至20日的大马大师赛和1月22日至27日的印尼大师赛，虽然是充满挑战的一个月，但他仍期待能取得令人信服的开局，他希望能重演2018年的良好表现，当时他在泰国和大马大师赛上连续两次进入半决赛。

征印度联赛将失泰国赛积分

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由于国伦目前仍代表艾哈迈达巴德破坏者队参加印度羽超联赛直到1月10日，所以他未能参加1月8日至13日的泰国大师赛以捍卫他闯入半决赛的积分。

国伦说：“为了保持我的排名，我需要在大马大师赛上取得相同的成绩并在印尼大师取得好成绩。”

“我在印度打联赛，是为了让自己在休季期间保持状态，也为新赛季备战。这是一个非常有竞争力和组织良好的联赛，当然我也不想错过一个增加收入的机会，因为我需要为下赛季的赛事支出赚取资金。”

在大马大师赛首圈，国伦将挑战印尼世界排名第9的托米，他在双方过去的3次交锋都败下阵来。