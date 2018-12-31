欧中行撤刺激举措‧德国12月通膨大幅放缓 德国12月年度通膨率大幅回落，跌至欧洲中行目标水准之下，本月欧洲中行刚刚结束历时四年、旨在抵御危机的债券购买计划，全球市场大幅走低。

（德国‧柏林31日讯）德国12月年度通膨率大幅回落，跌至欧洲中行目标水准之下，本月欧洲中行刚刚结束历时四年、旨在抵御危机的债券购买计划，全球市场大幅走低。

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12月通膨缓和至1.7%

德国联邦统计局公布，德国12月消费者物价调和指数（HICP）初值较上年同期上升1.7%，上月为增长2.2%。

路透调查显示，德国12月消费者物价调和指数初值同比增幅放缓至1.9%。12月德国HICP初值较前月上升0.3%，路透调查预估为上升0.4%。德国是欧洲最大经济体。

欧洲中行的目标是欧元区整体通膨率接近但低于2%。12月德国年通膨率回落，其标志是能源价格上涨明显放缓，而能源价格不稳定是众所周知的事情。

欧洲中行表示，如果它认为通膨率的变化不会影响价格稳定的中期前景，会忽略此变化。

西班牙12月通膨1.2% 低预估

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稍早公布的数据显示，12月西班牙消费者物价调和指数（HICP）初值较上年同期上涨1.2%，预估为增长1.6%，11月为上涨1.7%。

欧洲中行本月稍早正式结束2.6万亿欧元（2.98万亿美元）的购债计划，但承诺将在未来数年继续为在意外放缓和政治动荡中苦苦挣扎的经济提供刺激。

欧洲中行周四表示，全球经济势必在2019年放缓，之后企稳，但仍预计物价会上涨。