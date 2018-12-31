压迫式打法击溃阿曼·澳洲师从红军攻势足球 亚洲杯既于2019年1月5日开踢，卫冕冠军澳洲周日在于杜拜进行的热身赛中以5比0大胜阿曼，赛后“袋鼠军团”主帅阿诺德也透露澳洲从英超利物浦的攻势足球中获益良多。

（澳洲．堪培拉31日讯）亚洲杯既于2019年1月5日开踢，卫冕冠军澳洲周日在于杜拜进行的热身赛中以5比0大胜阿曼，赛后“袋鼠军团”主帅阿诺德也透露澳洲从英超利物浦的攻势足球中获益良多。

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澳洲在这场全封闭的比赛中上半场便3球领先，纳博特（第10分钟）、伊科诺米迪斯（第14分钟）和马比勒各入1球，随后德格内克和艾温分别在下半场第58和89分钟进球，助袋鼠军团大获全胜。

挟大胜征战亚洲杯

“全队踢得很好，当然我认为还有很大提升空间，不过能打进五球，这对我们迎接亚洲杯而言是很好的一个表现。”与伊科诺米迪斯一同在比赛中收获国家队处子球的德格内克赛后表示，“我们将以压迫式战术对付每个球队，进行高位逼抢，让他们感到“窒息”，从而让比赛进入我们的节奏。”

澳洲主帅阿诺德则透露，他已研究利物浦队攻势足球理念很久了，并认为他们的体系和风格，就是他想在袋鼠军团中展现出来的。

2019年亚洲杯将于1月5日到2月1日在阿联酋举行，这届参赛球队首度从之前的16支增至24支，而澳洲将在B组与叙利亚、巴勒斯坦和约旦展开对决。6个小组的前2名以及4支成绩最好的第3名球队将进入16强淘汰赛