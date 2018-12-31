全球外汇储备比重‧美元近5年低点 据国际货币基金（IMF）最新报告，美元在第三季全球外汇储备比重创接近5年低点，反观欧元比重升至将近4年新高，日圆比重升抵16年来高点，显示美元虽仍全球最主要的储备货币，但各国中行增持美元以外货币的趋势不停歇。

（美国‧纽约31日讯）据国际货币基金（IMF）最新报告，美元在第三季全球外汇储备比重创接近5年低点，反观欧元比重升至将近4年新高，日圆比重升抵16年来高点，显示美元虽仍全球最主要的储备货币，但各国中行增持美元以外货币的趋势不停歇。

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人民币占全球外汇储备比重在第三季衰退，这也是IMF自2016年第4季开始发布该货币在全球外汇储备配置状况以来首度呈现下滑。

第三季全球外汇储备总额由前1季的10.51兆美元增加至10.71兆美元，其中美元部位由前1季的6.56兆美元扬升至6.63兆美元，所占比重由62.4%降至61.94%，写下2013年第4季以来的将近5年低点，当时比重仅达61.27%。

第三季美元兑一篮子货币升值0.5%，主要归因于美国就业市场强劲、市场预期联准会将进一步升息，抵销中美贸易紧张对美元的不利因素。

人民币外汇储备下降

人民币占全球外汇储备比重由第2季的1.84%下滑至1.8%。

中国身为全球第二大经济体，该国货币人民币兑美元在第三季走贬3.8%，主要受累于川普政府扬言要对中国进口商品课征更高关税。

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相较于美元、人民币所占比重减少，欧洲、日本经济成长虽仍疲弱，但欧元、日圆占比却呈现上扬。

欧元在全球外汇储备的强势地位仅次于美元，第三季占比由第2季的20.25%升抵20.48%，创2014年第4季以来最高。

位居第3的日圆占全球外汇储备比重扬升至4.98%，高于前1季的4.86%，缔造2002年第三季以来的16年最高纪录。

排名第4的英镑在第三季占全球外汇储备的4.49%，紧接在后的是瑞士法郎，占比为2.52%，其次是加拿大币、人民币各占1.95%、1.8%。

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全球外汇储备为中行持有的各种货币，作为支持自身债务所用，有时中行也会利用这些储备金调控本国汇率。