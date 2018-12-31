国家球会荣誉无法兼容·埃特里奇忍痛弃战亚洲杯 将于2019年1月首度征战亚洲杯的菲律宾于28日公布23人最终名单，效力于英超卡迪夫的头号球星埃特里奇却不在榜内，其本人于周日受访时作出回应，并解释其落选原因。

（卡迪夫31日讯）将于2019年1月首度征战亚洲杯的菲律宾于28日公布23人最终名单，效力于英超卡迪夫的头号球星埃特里奇却不在榜内，其本人于周日受访时作出回应，并解释其落选原因。

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埃特里奇表示，“这是一个艰难的决定，大家都知道我为了能每周都在英超踢球，付出了巨大的努力。在与球队人士进行长时间的沟通后，我意识到（只能踢一场比赛）因此顶替另一名球员是不公平的事情。”

卡迪夫正处保级冲刺期

在英超季初曾长期处在降级区的卡迪夫，于10月末才取得赛季首胜，而周六联赛埃特里奇也扑点救主，助队1比0勇挫莱斯特。“蓝鸟”现以18分位居第16名，但距离降级区仅3分差。为助队保级无法长期离队下，此前曾有消息指埃特里奇将于亚洲杯出战首场后便回英国。

“亚洲杯是个精彩的比赛，每个菲律宾球员都想参与其中，但不幸的是比赛在明年1月举行，这对于我来说是个挫折，因为我们（英超）还处于联赛比赛期间。”埃特里奇说，“我相信这不会是菲律宾最后一次进入亚洲杯，如果未来还有机会，我希望能够成为其中一员。”

埃特里奇于上赛季效力卡迪夫至今，在随队升上英超后，他也成为首位在英超出赛的东南亚兼菲律宾籍球员。埃特里奇随即在季初前2场连场扑点一鸣惊人，并获得英超8月最佳球员殊荣。

在他确定缺阵亚洲杯下，菲律宾预计将由效力于曼谷联的铃木杯主力门将法尔克斯高把守最后防线。