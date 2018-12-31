紫盟羽球联赛·吴业振抱病告捷·蒲种大胜登顶过年 蒲种联军星期日在紫盟羽球联赛今年的最后一场比赛以13比7大胜沙登，超越当天同样大胜的安邦再也，以58分登上积分榜头位迎接新的一年。

大马男单吴业振虽然发烧身体不适，但仍坚持上场并以3比1逆转中国选手刘泽甲，为蒲种联军打响头炮，获得领队伊莉娜的高度赞扬。（照片由紫盟羽联提供）

（雪兰莪．赛城31日讯）蒲种联军星期日在紫盟羽球联赛今年的最后一场比赛以13比7大胜沙登，超越当天同样大胜的安邦再也，以58分登上积分榜头位迎接新的一年。

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因发烧而身体不适的大马男单自由人吴业振坚持上场，并以3比1（9比11、11比9、11比8、11比6）打败中国选手刘泽甲，帮助蒲种联军首开纪录。

沙登只凭印尼女单丽雅妮以11比9、9比11、11比7、5比4复仇大马国家羽球队女单何艳美，扳平比分。

但在随后的男双、混双和男单比赛，蒲种联军都拿下胜利，林钦华与王耀新联手以3比1（7比11、11比6、11比10、11比4）痛挫吕盛豪与裴天轶助球队重新领先；陈建铭与吴芷柔同样以3比1（10比11、11比6、11比4、11比9）击败叶家祥与叶铮雯，帮助球队奠定胜局。

香港新秀李卓耀在末战也以3比1（11比3、11比5、10比11、11比3）击退中国选手王奕辉，锦上添花。

蒲种领队赞赏吴业振精神

赛后，蒲种联军领队伊莉娜高度称赞了吴业振，虽然队医称后者状态不宜上阵，但业振依然坚持上阵并为球队贡献3分：“医生说，他不能上场，但他设法克服了他的病痛，并提供了积分。我为他表现出的勇气感到自豪。他们说钱可以买到球员，但买不到一支球队。如果他不打，我们就得让对手不战而胜。”

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伊琳娜补充说：“在接下来的两场比赛中，如果我们得到15分（对阵香妃城），那对阵八打灵的比赛将决定单循环赛的前两名。”

在今天的第一场赛事，安邦再也亦以15比4狂胜排名垫底一胜难求的香妃城，保持5赛全胜纪录，目前以55分排名第2位，有望自动获得一席云顶决赛圈的位置。

初赛阶段的单循环赛，头两名球队将直接晋级1月24日至27日在云顶举行的决赛圈。