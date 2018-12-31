度过辉煌一年·虎啸再起！ 虎啸再起！

“马来虎”大马国家足球队今年在铃木杯东南亚足球赛取得亚军，对比往年是一大进步和成长。（图：美联社）

（吉隆坡31日讯）虎啸再起！

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2018年对大马足球来说是相当辉煌的一年，见证了“马来亚虎”再次狂啸，赢得了大量球迷的信任与支持。

马来虎铃木杯夺亚

大马足球队今年不管是在国家队还是U23队层面都取得巨大进步，其中国足在刚过去不久的铃木杯东南亚足球赛（11月8日至12月15日）淘汰卫冕冠军泰国，最终2比3惜败越南屈居亚军，是4年来最好成绩。

同时，大马新秀们如莫哈末沙法威、莫哈末阿克亚、沙里尔的冒起，证明了马来亚虎并不缺乏充满天赋的球员。

在世界排名上，大马目前排在第167名，相比起3月一度跌至队史最低——第178名，上升了11位。而在90年代初期，当时正值巅峰的马来亚虎曾经升上最高的第79名。

幼虎亚洲杯首闯8强

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而今年年头于昆山举行的23岁及以下亚洲杯足球赛（1月9日至27日），王金瑞麾下的“幼虎”大马创历史首次杀进了复赛，最终败在亚洲劲旅韩国脚下。

直到8月18日至9月2日举行的雅加达-巨港亚运会上，23岁国足又一次在小组赛碰上韩国，但这次幼虎成功上演复仇，以2比1打败卫冕冠军，挺进了淘汰赛。可惜的是，王金瑞没能避免球队以0比1输给日本，错过了自1974年伊朗赛会再次夺得铜牌的机会。

青少年队表现较逊色

只不过，U19队没能效仿师兄们的表现，参加19岁以下亚洲足球锦标赛（10月18日至11月4日），在小组只得1分垫底，没能出线。

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而尽管是在自家地盘举办了16岁以下亚洲足球锦标赛，由林长金带领的大马也是小组3战不胜，未能获得明年穆鲁17岁以下世界杯参赛资格。

大马足总随即解除了林长金主帅一职，青年及体育部长赛沙迪曾提到林长金高达17万5000令吉月薪（不含税）需要被检讨，他目前仍担任莫达达哈里足球学院总监。

南虎创历史闯亚冠正赛

至于国内联赛，“南方之虎”柔佛达鲁达格敬延续霸主本色，自2014年起连续5年蝉联联赛冠军，还创历史成了我国第一支在明年参加亚冠正赛小组赛的球会，有望与日本球会鹿岛鹿角以及伊朗豪门德黑兰波斯波利斯等同场竞技。

此外，该队多达17位球员在大马足总年度颁奖典礼狂扫17个奖项，莫哈末沙法威成了最有价值球员。