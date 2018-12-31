英超·吉鲁甫复出又伤退·蓝狮连胜难言开心 英超第20轮周日上演伦敦德比战，切尔西最终主场以1比0战胜水晶宫，以2连胜告别2018年。

切尔西前锋吉鲁（上）在第74分钟射门时与倒地滑铲的汤姆金森狠狠的撞在一起，结果脚踝受伤，被迫伤退离场。（图：法新社）

（英国·伦敦31日讯）英超第20轮周日上演伦敦德比战，切尔西最终主场以1比0战胜水晶宫，以2连胜告别2018年。

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这场比赛情势呈现一面倒的情况，切尔西全场占据过半的控球率并共12射4射正，而水晶宫4射门无一射正。但蓝狮却在上半场多次破门机会遭越位或门柱拒之门外，令比分一直僵持至第51分钟才由坎特破门成功，助主队全取3分。坎特这赛季联赛已攻进3球，与其前3季总进球数持平。

不过，刚复出并在比赛中2度破门皆被判越位的切尔西射脚吉鲁在比赛终段脚踝受伤下场，为蓝狮的胜利蒙上一层阴影。

切尔西现以13胜4和3负43分居第4名，与45分的老3托登罕热刺仅差2分，而和第5名阿申纳的差距也已扩大至5分。

另一边厢，凭藉伍德和麦尼尔的进球，伯恩利最终主场以2比0击退西罕终结联赛13场不胜，现与第17位的南安普敦同积15分，但因净胜球劣势屈居降级区；而落败的西罕后则以8胜3和9负积27分居11名。伍德这赛季联赛仅进2球，但皆在对西罕时取得进球，而小将麦尼尔则收获成年队首球。

