英超·挫圣战士挟胜迎榜首战·瓜帅：若输红军冠军告吹 3比1拿下“圣战士”南安普敦终止连败之后，“蓝月亮”曼市终结了联赛2连败并超越托登罕热刺升至第2名，现与领头羊利物浦有7分之差。不过，曼市主帅瓜迪奥拉赛后不敢有丝毫放松，并直言下一仗如果不敌利物浦，等于英超冠军告吹！

在德布劳内可能伤缺周中榜首大战下，曼市进攻枢纽大卫席尔瓦（图）在这轮及时回复状态，对蓝月亮来说无比关键。（图：法新社）

（南安普敦31日讯）3比1拿下“圣战士”南安普敦终止连败之后，“蓝月亮”曼市终结了联赛2连败并超越托登罕热刺升至第2名，现与领头羊利物浦有7分之差。不过，曼市主帅瓜迪奥拉赛后不敢有丝毫放松，并直言下一仗如果不敌利物浦，等于英超冠军告吹！

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曼市在下轮比赛会对战利物浦，而这场榜首大战的结果或许会决定本赛季英超冠军的归属。瓜迪奥拉也直言，如果下轮输给利物浦，那么曼市本赛季的英超卫冕将会难以实现。

瓜帅说：“这场比赛的意义不仅是3分，因为我们要对战的是榜首的球队。利物浦此刻是全欧洲，乃至全世界最出色的球队，但我们将尝试争胜，并维持争逐冠军的可能。我认为利物浦在剩下联赛可能会丢分，但是他们丢分的机会不多。”

在对垒圣战士一役，曼市此前缺阵3场赛事的主力后腰费尔南迪尼奥此轮火线复出，而大卫席尔瓦和阿奎罗各进1球。另有1个进球为圣战士球员沃特普劳斯在遭突破后，回追时不慎将斯特林的传球挡入自家大门，令蓝月亮最终得以重返胜轨，并以胜利告别令球队不堪回首的12月赛程。

席尔瓦阿奎罗渐回勇

值得曼市欣喜的是，大卫席尔瓦和阿奎罗终于摆脱伤病困扰，状态逐渐恢复。

大卫席尔瓦此前伤缺2场，周中兵败莱斯特也仅是替补出阵，这轮重返先发即破门立功，他上赛季联赛出战29场进9球，这赛季16场就已攻进6球。另外在德布劳内可能无法出战利物浦下，大卫席尔瓦的进攻梳理能力对蓝月亮来说更是重要。

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从11月末便因伤直至魔鬼赛程才回归的阿奎罗则在这场比赛收下12月出赛3场的唯一入球，并以9球与斯特林并列这赛季联赛队内射脚王，近9次联赛对阵南安普敦贡献5球4助攻。

