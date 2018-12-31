英超·伦敦双雄斗升班马·枪手热刺争反弹 英超第21轮周二北伦敦双雄阿申纳与托登罕热刺将分别出阵对战升班马福尔罕和卡迪夫，将放眼取胜自败仗中重返胜轨，以继续追逐眼前的目标。

（英国·伦敦31日讯）英超第21轮周二北伦敦双雄阿申纳与托登罕热刺将分别出阵对战升班马福尔罕和卡迪夫，将放眼取胜自败仗中重返胜轨，以继续追逐眼前的目标。

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溃败安菲德，阿申纳灰头土脸地回到酋长球场，将迎来西伦敦邻居福尔罕的挑战。虽然“村民”在周末取胜终结6场不胜，近3场2度零封完赛，但对手仅是同居榜末的哈德斯菲尔德。

奥巴梅扬要穿稳金靴

防线能力备受质疑的阿申纳，在后防球员伤情近期得到舒缓，并渐渐寻回状态下应可回稳，至少对弱旅福尔罕应是绰绰有余。而村民现为联赛失球最多的球队，将是正在竞逐金靴的阿申纳球星奥巴梅扬提升进球数的好时机，目前他已有13个进球，而他在双方首回合对阵中便已踢进2球。

而托登罕热刺作客挑战卡迪夫，将寻求走出周末落败的颓势，同时也在隔日进行的榜首大战中获利。卡迪夫虽周末勇挫莱斯特，近2场皆没失球，但“蓝鸟”上半季对阵豪门几乎都以惨败收场，应难以抵抗强势的热刺。双方此前在联赛3次对阵，皆由热刺获胜，且都以1比0告终。

另一边厢，埃弗顿将坐镇主场迎战莱斯特，双方实力旗鼓相当，在周末皆落败，此番在不想遭遇连败下将拼战到底，恶战可期。