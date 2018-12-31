笑纳红魔大胜贺礼·弗爵爷77岁生日快乐 “红魔”曼联全队上下以一场大胜为传奇主帅弗格森送上生日大礼，而看到心爱的曼联在老特拉德球场赢球了，弗格森也乐开怀，露出了温暖的笑容。

（英国．曼彻斯特31日讯）“红魔”曼联全队上下以一场大胜为传奇主帅弗格森送上生日大礼，而看到心爱的曼联在老特拉德球场赢球了，弗格森也乐开怀，露出了温暖的笑容。

广告

已经77岁的弗格森曾经在1986年至2013年担任曼联主帅长达26年零7个月，带领红魔夺得38个冠军奖杯，包括13次英超和2次欧冠冠军，是队史最伟大的主帅。

但弗爵爷毕竟年事已高，他今年还曾因为脑溢血住院进行手术治疗，即使在病榻上，他也时刻系曼联，并在身体康复后第一时间回到老特拉德球场观战。然而，换帅前的曼联状态不佳，在“双红会”1比3惨败利物浦时，现场目睹“惨案”的弗格森只能面色铁青地摇头叹气。

直到穆里尼奥与曼联分道扬镳，昔日“超级替补”索尔斯克亚上任才扭转球队颓势，为曼联带来久违的3连胜好成绩，也让12月31日过生日的弗爵爷笑逐颜开，笑纳红魔赢球的“大礼”。

