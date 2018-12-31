被穆帅束缚怨气解放·博格巴爆发3场造7球 博格巴证明了自己不被“束博”就能踢出英超第一中场的表现。

（英国．曼彻斯特31日讯）博格巴证明了自己不被“束博”就能踢出英超第一中场的表现。

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最近两个星期曼联赢球脚步停不下来，最大原因是25岁的博格巴找回了“迷失的自己”，他在对阵伯恩茅斯时梅开二度，2场比赛收获4个进球，在3连胜中一人独造7球，成功爆发！

以前在穆里尼奥手下，博格巴不仅需要策划进攻，还要肩负沉重的防守任务，这根本无法让他发挥能力。但在索尔斯克亚到来后，博格巴被彻底解放，专心投入前场进攻下，进球助攻源源不绝，连续2场梅开二度，成了曼联最仰仗的“大腿”。

称更享受球队现在战术

赛后，博格巴接受访问时谈到了自己的表现，他直言球队如今更享受足球。“我们在上一任主帅（穆里尼奥）的时候也能赢球，但现在是不同的方式，我们更加具有攻击性，球员们很享受。”

他补充：“我们踢得更靠前，这班球员想要进攻，主帅（索尔斯克亚）想要我们进攻，这就是我们现在做的。或许，我们已经意识到，我们是曼联，我们该高居英超榜首。”博格巴认为曼联上下享受足球的快乐，进球自然水到渠成。

索尔斯克亚对博格巴的评价很高：“博格巴今天（昨日）非常高效，不管是头球、禁区内威胁、拦截。他一直保持简洁的触球、传球还有跑位，踢出了高效的比赛。”

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本赛季至今，博格巴收获了7个联赛进球，创下生涯新高。之前2个赛季，他分别有5、6球进账。相信在索尔斯克亚“加持”下，博格巴能奉献出更多精彩表现。