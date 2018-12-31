连续3场大比分胜出·红魔喜迎2019 目睹“红魔”曼联连续3场大比分胜出，本赛季红魔拥趸终于体会到成为豪门球迷的快乐。

博格巴获得“自由”，踢出了最佳中场的水准，帮助曼联4比1大胜伯恩茅斯。（图：法新社）

（英国．曼彻斯特31日讯）目睹“红魔”曼联连续3场大比分胜出，本赛季红魔拥趸终于体会到成为豪门球迷的快乐。

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昨日英超第20轮，曼联坐镇老特拉福球场打剩10人的情况下，仍“砍瓜切菜”般以4比1大胜伯恩茅斯，豪取联赛3连胜结束2018年，继续积35分排在第6，下半赛季全力为前四而战。

这是“索圣”索尔斯克亚上任以来取得的3连胜，成了巴斯比、穆里尼奥后第3位执教前3场获得全胜的主帅。

除了此役，曼联前两场分别以3比1击败哈德斯菲尔德与5比1狂胜卡迪夫，3场狂进12球，是自功勋主帅弗格森退役后以来首次做到。

而最耀眼的依然是中场巨星博格巴，这位法国国脚连续2轮梅开二度，最近3场连胜中独造7球，状态井喷。

索圣重激发曼联进攻DNA

毕竟此前在穆里尼奥麾下，曼联踢得绑手绑脚，始终没有令人信服的表现，但在索尔斯克亚到来后，球队的进攻DNA被完全激发，仿佛回到了弗格森时代。

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在索圣指导下，曼联向前传递多了、跑动、威胁射门同样多了，这一切就是曼联进攻端变得威胁的原因。统计对阵卡迪夫、哈德斯菲尔德和伯恩茅斯的比赛，红魔一共完成了44次有效射门，更恐怖的是，其中37次都命中门框范围，不断奉献高质量射门让曼联轻松收割进球。

此役，曼联开场仅5分钟就取得进球，拉什福德右侧连续两人后传中，博格巴垫射破门，1比0。第33分钟，赫雷拉传中，博格巴及时跟上头球攻门得手，帮助红魔扩大优势。第45分钟，马夏尔右路内切后挑传，拉什福德垫射破门，帮助主队早早取得3比0领先。

拜利凶铲被罚下

然而在半场结束前，伯恩茅斯开出战术角球，随后布洛克斯挑传，阿克抢点头球破门，帮助球队扳回一城。易边第72分钟，博格巴前场挑传，替补登场的卢卡库得球后射穿贝戈维奇十指关，帮助曼联锁定胜局。7分钟后，拜利凶狠铲倒弗雷泽，被红卡罚下，但无碍红魔全取3分。