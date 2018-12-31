被指穿共产党服检阅仪仗队‧刘镇东诉阿兹万丁诽谤 因不满被指穿共产党制服检阅仪仗队，国防部副部长刘镇东已入禀高庭，起诉马来西亚马来人阵线主席（JMM）阿兹万丁诽谤，索偿2000万令吉！

（雪兰莪‧八打灵再也31日讯）因不满被指穿共产党制服检阅仪仗队，国防部副部长刘镇东已入禀高庭，起诉马来西亚马来人阵线主席（JMM）阿兹万丁诽谤，索偿2000万令吉！

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行动党法律局主任蓝卡巴星今日发文告指出，刘镇东于上周四（27日）透过Karpal Singh&Co律师楼兴讼，并针对阿兹万丁在脸书及JMM网页的两篇文章。

他指出，第一篇文章为阿兹万丁于今年9月30日在脸书帖文，指控刘镇东故意在马来军人面前穿上共产党制服，并指刘镇东这么做没教养。

他说，另一篇文章是阿兹万丁于今年11月19日在JMM网站发表题为“国防部正受到压力与威胁”的文章。

刘镇东向阿兹万丁索取2000万令吉赔偿、普通赔偿及惩罚性赔偿，同时也向法庭申请禁令，禁止阿兹万丁日后继续发表类似的文章。

案件将在于2019年1月29日过堂。

刘镇东于10月31日身穿绿色国防部制服出席军队活动，而阿兹万丁在脸书指控后者的制服是共产党制服。

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刘镇东随后限要求阿兹万丁道歉，并澄清表示那是由国防部设计及提供的“统一制服”，惟阿兹万丁却拒绝道歉。