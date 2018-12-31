餐馆用餐起口角‧越男刺伤女伴自捅 越南男子偕同女伴到餐馆用餐，期间两人突然发生口角甚至愈演愈烈，男子一怒之下取走餐馆的刀子向女伴捅刺多刀，过后更刺腹自杀，目前双双皆重伤留院观察。

越南男子与女伴到越南餐馆用餐，发生口角复动刀刺人，双双送院治疗。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山31日讯）越南男子偕同女伴到餐馆用餐，期间两人突然发生口角甚至愈演愈烈，男子一怒之下取走餐馆的刀子向女伴捅刺多刀，过后更刺腹自杀，目前双双皆重伤留院观察。

广告

这起因口角引发的血案于本月30日下午2时30分，发生在新山柔佛再也花园德达18路的一家越南餐馆内。

斯里阿南警区副主任沙鲁拉奴哇披露，案发时，45岁的越南男子和41岁的同籍女子到餐馆用餐，但期间两人因私事产生误会发生口角，并且越吵越凶。

初步调查显示，男子在气头上时，从餐馆取出刀子，向女伴的背部和肋骨捅刺多刀，眼见闯祸，男子当场刺腹自杀。

双双重伤留院救治

沙鲁拉奴哇指出，这对男女目前皆在新山苏丹依斯迈医院（班兰医院）救治，伤势相当严重。

他说，警方已援引刑事法典果第326（持械严重致伤他人）条文展开调查，在此条文被定罪者，将面对最高20年监禁，或者罚款及鞭笞。

广告

他透露，目前警方尚在确认两名伤者是否是夫妻关系，若证实男子和女伴是夫妻，警方可援引另一项条文，即刑事法典326A（伤害配偶、孩子及家人）条文调查，这项条文刑罚将加倍。