涉砍死老板妹妹‧外劳控谋杀 威北平安村冷冻厂印尼外劳涉嫌挥刀砍死老板妹妹案，嫌犯今早在北海法庭面对谋杀等3项控状。

被告祖纳登（右）被警员押抵北海法庭面控。（图：星洲日报）

（槟城‧北海31日讯）威北平安村冷冻厂印尼外劳涉嫌挥刀砍死老板妹妹案，嫌犯今早在北海法庭面对谋杀等3项控状。

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其一项谋杀罪状，展至明年2月1日过堂，以等待死者的解剖报告，并将移交槟城高庭审理。

至于持械严重致伤他人的2项控状，他皆否认有罪。

被告祖纳登（31岁）今早8时许由警员押抵北海法庭面控。

由于北海地庭法官今日皆休假，被告面对的3项控状今早皆在推事庭提控。推事卡莱阿拉希在被告否认2项持械严重致伤他人控状后，也将案件订于明年2月1日过堂，以等待控方2名伤者的验伤报告。

被告面对的谋杀控状，指他于2018年12月19日，约下午4时，在威北平安村的一间冷冻厂内，致死谢淑妮，触犯刑事法典302条文。

第二控状指他于上述日期、时间和地点，以利器（巴冷刀）严重致伤杨伟强，触犯刑事法典326条文。

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第三控状指他在上述相同日期、时间和地点，以利器（巴冷刀）严重致伤谢勇正（译音），触犯刑事法典326条文。

目前祖纳登只在谋杀控状方面聘有律师辩护。