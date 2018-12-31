元首杯·3连霸后赴泰韩练兵·森男2019拼东运 完成元首杯3连霸任务之后，森美兰男队的下一站是泰国联赛，接手国家队的他们亦计划到韩国进行强化训练，备战2019年菲律宾东运会。

声势浩大派了4队征战的森美兰篮总在本届元首杯大唱丰收，森男女队皆获冠军，附属的金群利俱乐部男女队也各得季军与第4名。（图：星洲日报）

（吉隆坡31日讯）完成元首杯3连霸任务之后，森美兰男队的下一站是泰国联赛，接手国家队的他们亦计划到韩国进行强化训练，备战2019年菲律宾东运会。

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第60届元首杯全国篮球赛进行了两周之后圆满结束，最终大赢家是包办男女组冠军的森美兰队，其中森男在惊涛骇浪中以67比63苦胜警察，近3年来晋级决赛夺冠率100%；森女则在单循环赛制中以4场不败捧杯，自1958至1967年创纪录的队史十连霸之后再度夺魁。

森美兰老帅布莱恩莱斯特受访时表示：“我们的下一个计划是泰国联赛，将在明年2月中旬开打。然后也许会去韩国3至4周进行强化训练，说不定会参加新加坡联赛，我们的目标是菲律宾东运会，我们会做很多准备。”

森老帅：致胜因轰几个关键球

决赛第四节倒数1分半钟，22岁的刘伟荣与19岁的吕威洋背靠背三分球，由此森美兰重夺领先优势（63比61），这两颗三分球是森男卫冕成功的关键所在。

布莱恩赞赏刘伟荣与吕威洋，他说：“他俩都是大赛球员，性格非常强烈，特别是刘伟荣证明了自己是大赛球员，现在吕威洋也表明他可以在大舞台上比赛。”

“警察控制了整场比赛，对手的力量与身高对我们来说是一个难题，他们非常好地执行比赛计划。而我们很幸运，赢得胜利是因为投进了几个关键球。”

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警察老将惜败下届争冠更难

警察在决赛4分惜败，无缘继2015年夺冠后再捧杯，更让老球迷不舍的是，2019年老将们又老一岁，陈利伟与黄万新将36岁、苏永庆和魏川进将35岁，刚结束的本届元首杯也许是这些本土名将最后一次参赛。

个人奖项方面，西港猛龙主控王奕栋包办男MVP与助攻王，焱鸷大前锋陈瑞清则包办女MVP与篮板后，决赛MVP则是在决赛三分球7投4中、得20分的森美兰射手黄亿豪。

李庆展盼女篮栽培接班人

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另一方面，森美兰女队主教练李庆展则建议大马女篮未雨绸缪，是寻找接班球员的时候了。

李庆展说：“毕竟2019东运会，伊查蒂等资深球员也顶多打多一年，再下一届东运会应该由全新的一批新人上来接班，筹备这个接班工作是当务之急。”