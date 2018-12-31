霍普曼杯网球混合团体赛·率瑞士3比0完胜英国·费德勒强势开启新赛季 尽管还没有真正步入2019年，但网坛新赛季的大幕已经拉开了，瑞士天王费德勒星期日在澳洲珀斯举行的霍普曼杯网球混合团体赛迎来了自己新赛季的首秀，他携手本西奇在B组的男女单和混双的比赛中均取得完胜，帮助卫冕冠军瑞士以3比0完胜英国，取得开门红。

（珀斯31日讯）尽管还没有真正步入2019年，但网坛新赛季的大幕已经拉开了，瑞士天王费德勒星期日在澳洲珀斯举行的霍普曼杯网球混合团体赛迎来了自己新赛季的首秀，他携手本西奇在B组的男女单和混双的比赛中均取得完胜，帮助卫冕冠军瑞士以3比0完胜英国，取得开门红。

广告

将以卫冕冠军身份出战2019年澳网的费德勒选择以霍普曼杯作为热身赛，他首战面对世界排名第91位的23岁年青球手诺里，以两个6比1取得完美开局。

37岁的费德勒随后搭档本西奇出战混双亦以4比3（5比4）、4比1击败诺里与博尔特；本西奇也在女单比赛以6比2、7比6（0）战胜博尔特，助瑞士以总分3比0胜出。

赛后，费德勒对自己的表现感到满意：“我很开心我有一个不错的状态，我也很满意我比赛中的各个方面，脚步移动、发球、接发球，都很在线。这是一个好开始，但显然在这里和墨尔本仍有很长的路要走。首战的感觉很好，我与诺里上演了一场精彩的比赛。”

费德勒：期待接小威的大力发球

接下来在新年的第一天，瑞士将和美国展开小组次轮争夺，届时费德勒将和美国球后“小威”在混双比赛隔网相对，瑞士天王对这场比赛相当期待，他表示终于有机会去接小威的大力发球了。

费德勒表示：“无论场上和场外我都非常欣赏她（小威），我一直都希望有机会和她比赛，去接她的发球。这对我们来说都是非常兴奋的时刻，我希望球迷们也会对此期待并观看我们的比赛，因为这样的对决可能仅此一次。”

广告

费德勒在2018年澳网拿到了创历史的第20座大满贯冠军，并在家乡巴塞尔让自己的生涯冠军总数来到了99个，在新赛季，费天王的百冠梦想也无限接近。