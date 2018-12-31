女郎欠债连累家人‧母心力交瘁无力代还 女儿欠债，连累全家！24岁女子自2015年开始欠下多组大耳窿债务，父母及哥哥多年来为她还了逾10万令吉，近期冒出的新债还清后，家人已心力交瘁，自此不愿再处理其债务，并希望她能走回人生正轨。

李今英（右）对女儿多年来无止境的债务倍感无助。左是符文豪。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山31日讯）女儿欠债，连累全家！24岁女子自2015年开始欠下多组大耳窿债务，父母及哥哥多年来为她还了逾10万令吉，近期冒出的新债还清后，家人已心力交瘁，自此不愿再处理其债务，并希望她能走回人生正轨。

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对女儿多年来无止境的债务倍感无助的伤心母亲李今英（55岁，家庭主妇）今早在地不佬国会议员特别事务官符文豪的陪同下，在柔南华文报从业员俱乐部会所召开新闻发布会，对外公布不再负责女儿林淑丽所欠下的债务。

李今英坦言，他与丈夫多年来为还女儿的债务，已掏尽了棺材本，也向亲戚朋友借钱，但女儿从2015年开始陆续欠大耳窿债务，还清之后又有新的债务，大耳窿还上门及进行电话骚扰，如今他们已不胜负荷，实在无法再承担女儿的债务。

赌博中心工作误交损友

谈到女儿，多次声泪俱下的她说，女儿在中四辍学后到赌博中心工作2年，相信因误交损友而欠下大耳窿债务，间中女儿也曾到新加坡餐厅打工，之后频频换工，每份工作都做不久。

“我曾经问女儿是不是上网赌博，她说不是，但问她借的钱花去哪里时，她又不说。”

她说，女儿尚未婚，有一名交往中的男友，但男友并不涉及女儿的债务，也对女儿的债务感到惊讶。

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她说，女儿原先是和他们一家一起住，如今已搬出去自己住，但近期大耳窿上门后，他们无法联系上女儿，之后基于大耳窿的骚扰，已向警方报案，并寻求符文豪的协助。

符文豪：助与大耳窿谈判

不计息偿还了1.3万

符文豪说，他日前协助李今英一家与大耳窿谈判，数组大耳窿同意从当天起以不计利息的方式计算债务，李今英一家因此偿还了逾1万3000令吉。

他坦言，有小部份大耳窿在谈判后不讲信用，仍纠缠李今英一家威胁要尾数，他已知会李今英一家无需理会。