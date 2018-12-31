转当全职壁球员·艾法准备好了 大马国家壁球队女将艾法阿兹曼已准备好迈出一大步，转当全职球员。

完成SPM考试的艾法阿兹曼，将在新的一年转当全职球员。（图：马新社）

（吉隆坡31日讯）大马国家壁球队女将艾法阿兹曼已准备好迈出一大步，转当全职球员。

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17岁的艾法阿兹曼在12月完成SPM考试，希望能在新的一年开全职训练。在2018年，艾法阿兹曼虽然必须兼顾学生和球员的身份，但她仍在赛场上展现天赋表现出色。

在赢得英国少年公开赛17岁以下女单冠军以及从1月至3月夺得大马壁球巡回赛冠军后，艾法入选了4月黄金海岸共运会大马队名单。与此同时，她还和妮柯尔、刘薇雯及茜娃桑嘉莉在9月的雅加达-巨港亚运会夺得女团铜牌以及在世界女子团队锦标赛中获得第6名。

同时也是19岁以下槟城青少年公开赛冠军艾法说：“这是我第一次参加这些重大赛事，与妮柯尔、刘薇雯及茜娃桑嘉莉在同一支队伍并肩作战的感觉很好，和她们一起出国参赛时，我从她们的纪律和坚韧心理意志上学到很多东西。当我在共运会上表现不佳时，妮柯尔和薇雯给了我很多支持。”

亦是霹雳马运会金牌得主的艾法凭藉稳定的表现，她的世界排名突破前70位，目前排在第68位。

她说：“我没想到排名会如此之高，因为我没有机会参加很多职业壁球总会（PSA）巡回赛。我很难同时专注学业和运动，但现在我将转当全职球员，我希望能够进步和提高。”

期待第4次称霸英国赛

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艾法现在将放眼在1月2日至6日的英国青少年公开赛第4次赢得冠军：“我因为SPM考试停止训练一个月，现在我要努力恢复状态，我已做好准备。

艾法此前曾赢得英国青少年公开赛13岁以下（2014年）、15岁以下（2016年）和以下17以下（2018年）组冠军。