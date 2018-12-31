“先交定金再看车”‧老千盗用店名骗30人 老千冒用新山一家汽车音响装饰店的名义，在某网站上售卖二手车，通过“先交定金，再看车”的方式，骗走超过30名消费者300至500令吉的定金，其中一名买主更全额付款6000令吉，结果到了相约看车地点时，才知道受骗上当。

遭盗用名义的汽车音响装饰店的少东吴启彬（中）与东主吴文达（左）召开新闻发布会，叙述案情经过；右为符文濠。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山31日讯）老千冒用新山一家汽车音响装饰店的名义，在某网站上售卖二手车，通过“先交定金，再看车”的方式，骗走超过30名消费者300至500令吉的定金，其中一名买主更全额付款6000令吉，结果到了相约看车地点时，才知道受骗上当。

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据了解，老千在该网站上张贴二手轿车的照片和详情，并以低于市价许多的价格出售，利用人们贪小便宜的心理，诱骗消费者。

在公正党地不佬区国会议员钟少云特别助理符文濠的协调下，上述遭盗用名义的汽车音响装饰店的少东吴启彬（19岁）今日召开新闻发布会，向媒体叙述案情。

他表示，他于本月21日（星期五）中午12时，先是接到一通询问售卖二手车的电话，由于当时正在店里忙着，以为是别人打错电话，不以为意。

但是接着在下午1时，一名华裔男子上门说要看二手车迈威（MyVi），才获悉有人盗用该公司（DS AUTO）名义，在与顾客私聊时，派发冒充的名片给每一个顾客。由于只是更换名字和电话，保留真实的地址，令名片以假乱真，让顾客信以为真。

“后来在同一天下午3时，再有2名巫裔男子上门，同样也是要看车，并声称在某网站看到二手车‘金龙鱼’（Perodua Kelisa）售价为6800令吉。”

一天15受害者上门

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他说，在接下来的日子，陆续有顾客上门要看二手车；本月24日，一天内有多达15名受害者上门，令他穷于应付，忙着解释。

“日前更有一名来自马六甲的巫裔男子，全额缴付了一笔6000令吉，乘坐私人召车服务到我的店，以为可以拿到轿车。”

他说，据他向受害者了解，老千由始至终没有露面，都是通过网络联络，相约在他的店里看车，并且要求受害者预先缴付一笔定金。

由于他之前曾在脸书上开设专页售卖汽车音响及装饰产品，也有上载个人名片的照片，相信老千便从该脸书盗用其名片进行修改。

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他说，许多受害者在上当后，除了报警，也向该网站投诉，后来有关老千的贴文已遭删除，冒充名片上的联络人，电话也无法接通。

另一方面，该店东主吴文达（52岁）披露，从本月21日至前日，该店一共有大约50、60名“顾客”上门看车，相信许多人遭诈骗定金。

吴启彬的名片（右边）遭人盗用，只是更换名字和电话，让顾客信以为真。（图：星洲日报）

符文濠：实地查证最安全

符文濠呼吁公众在进行网购时，不论是任何货品，都不应该轻信而预先付款。若网站有附上有关公司的名字和地址，应该亲自到该店询问，实地查证，这是最安全的做法。

“通常在网上，我们都无法确认供应商的身份，如果要进行汇款，必须事先小心查证。”

他说，即使网购诈骗案已经层出不穷，但是仍然有人轻易上当。

“我也接到其他诈骗案的投诉包括美容产品，但是二手车骗案倒是首次听闻。”

他表示，一般人买车，理应先去看车，试试车子的性能，或者听一听销售人员的解说，而不是光从网站的几张照片就做出决定。

他认为，受害者会上当受骗，主要也是因为有关二手车的价格比市价便宜许多，比如一辆二手车的市价是1万令吉，但是老千张贴7000令吉、8000令吉的价格，并催促受害者赶快下订金，否则将售卖给另一个买家，利用人们贪小便宜的心理，而促使受害者急于下订。