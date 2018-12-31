NBA·超狂数据43年首见·汤恩斯率木狼灭火 木狼中锋汤恩斯昨日大发神威，打出NBA近43年以来首见的惊人数据，个人狂飙34分18篮板7助攻6封盖，帮助木狼以113比104战胜热火。

木狼中锋汤恩斯（持球者）不但轰下34分，还抢下18个篮板球兼7助攻6封盖，打出了NBA近43年首见的难得数据。（图：美联社）

（美国．明尼苏达31日讯）木狼中锋汤恩斯昨日大发神威，打出NBA近43年以来首见的惊人数据，个人狂飙34分18篮板7助攻6封盖，帮助木狼以113比104战胜热火。

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上一次有球员能单场贡献和汤恩斯此役相当的得分、篮板、助攻和阻攻，得追溯至1975年11月14日，当时“天钩”卡林阿都贾霸得到35分19篮板9助攻和8封盖。

独行侠双杀雷霆

除了汤恩斯之外，木狼其余4位首发球员得分也是双位数，考文顿拿下全队次高16分。热火方面，韦德得到全队最高21分，但团队失误偏高，一共出现19次。

木狼此役虽然取胜，但当前战绩为17胜19负，仍局西部倒数第3，要跻身前八难度仍相当高。

另外，雷霆战绩在西部排名前三，但本季碰上独行侠却没辄，首度交手以96比111吞败，昨日又打得挣扎，最终以103比105再败，今年两度对垒独行侠都吞败。

雷霆球星维斯布鲁克全场22投仅中4，虽有9篮板8助攻6截球，但也出现5失误，9分成绩是本季次差。

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独行侠以19岁新星唐西奇的25分表现最亮眼，贡献6分的老将诺维茨基也迎接复出后的第2场胜利。

而在当家球星“詹皇”勒布朗詹姆斯仍然缺阵下，湖人此役在主场迎战国王时奋勇作战，克服最后4分30秒仍落后7分劣势，终场以121比114完成复仇戏码。