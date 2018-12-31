色彩缤纷独具一格．“布城雕塑”最新地标 踏入新一年，布城广场打造出具有显著表征性及色彩缤纷的“布城雕塑”（PUTRAJAYA），摇身一变为国家最新地标，成为国人和外国旅客另一新的拍照景点！

布城广场正中央竖立着色彩缤纷的布城雕塑，显得独树一格，从远处望去还会看到首相办公室在其后方，具有象征意义标识。（图：星洲日报）

（布城31日讯）踏入新一年，布城广场打造出具有显著表征性及色彩缤纷的“布城雕塑”（PUTRAJAYA），摇身一变为国家最新地标，成为国人和外国旅客另一新的拍照景点！

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首相敦马哈迪今早亲自莅临广场为这座独具一格的雕塑开幕，并由布城发展机构主席拿督阿米努丁陪同在雕塑前签名。

这座刻画着“布城”（PUTRAJAYA）图形雕塑全长22米（66尺）、基础塑造高2.4米（8尺）及宽1.5米（5尺），而且是以不锈钢所制成，具有高韧性。

该雕塑坐落于布城广场正中央，从远处望去会看到首相办公室在其后方；尤其丰富色彩搭配的设计元素，令布城雕塑在宽敞的广场中，显得格外注目。

马哈迪今早为布城雕塑开幕后就离开，未发表任何感想；不过，阿米努丁随后接受媒体访问时说，马哈迪对于布城发展机构积极推动发展和美化布城的工作，深感高兴和光荣。

阿米努丁：短时间建好

阿米努丁指出，该机构是于今年12月12日向首相提呈建造雕塑的想法，并择定在2019年3月完成；庆幸的是，他们能够在很短的时间内就完成建造工作。

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他表示，单词上的图形图像会在6个月后更换，以符合当时的节庆，比如国庆日。

他说，该机构在向首相提呈各项建议后，得到其本人的亲自回应，马哈迪也同意各项美化布城行政中心的工作；马哈迪对于雕塑的设计也感到十分满意，并希望未来会有更多发展计划。

“我们希望推动除了发展基础建设的工作以外，也能让布城子民在这片土地上同欢共庆。就如今天推介色彩缤纷的布城雕塑，就是代表国旗的颜色，象征着多元文化社会，体现人民的爱国精神。”

布城发展机构在一项文告中说，这座全新的色彩布城雕塑是象征布城行政中心自1995年发展以来“诚信的表现”，整个设计是由该机构年轻官员所构思，目的是要打造出如同外国图形地标的创意，让旅客拍照留念的地方。

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马哈迪（右九）与布城发展机构官员合影，肯定他们的努力。（图：星洲日报）

布城雕塑”摇身一变为国家最新地标，成为国人和外国旅客另一新的拍照景点！（图：星洲日报）