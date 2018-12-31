朝鲜废弃楼成灯光秀背板 朝鲜平壤的柳京酒店高105层，从1987年起兴建至今31年仍未完工，可是全球最大烂尾楼，只是最近这栋建筑化身灯光秀的背板，每晚投射出朝鲜劳动党党徽、纪念碑的政治宣传口号。

（图：网络照）

朝鲜平壤的柳京酒店高105层，从1987年起兴建至今31年仍未完工，可是全球最大烂尾楼，只是最近这栋建筑化身灯光秀的背板，每晚投射出朝鲜劳动党党徽、纪念碑的政治宣传口号。

广告

美联社报道，迟迟未完工的柳京酒店是世界最高的闲置建筑，不仅沦为国际笑柄，连朝鲜国内也鲜少谈论到这栋空荡又黑暗的金字塔型建筑，直到灯光设计师金勇日（音译）精心设置，重令柳京再度成为关注焦点。

金勇日利用10万个LED灯，在酒店外墙照射出不同影像组成大型灯光秀，每晚历时数个小时。这栋高达330公尺的建筑外墙照射出有关朝鲜历史的动画、雕像、纪念碑、烟花的图案，或是党的标志和团结和谐、百战百胜的政治口号，最顶端有高达40公尺的朝鲜国旗，角度覆盖360度。



至于柳京酒店何时可以完工对外营业，金勇日说：“那不是我的领域！”