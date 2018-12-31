爱丁堡火把游行如“火河” 爱丁堡跨年活动《霍格莫内》（Hogmanay，苏格兰语除夕夜）庆典从30日起一连举办3天，火炬游行在晚上7时展开，每年都吸引上万人参加。今年有8000人手持火把游行，形成一条“火河”，并吸引3万人围观。

（图：美联社）

爱丁堡跨年活动《霍格莫内》（Hogmanay，苏格兰语除夕夜）庆典从30日起一连举办3天，火炬游行在晚上7时展开，每年都吸引上万人参加。今年有8000人手持火把游行，形成一条“火河”，并吸引3万人围观。

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游行队伍兵分三路出发，最后在荷里路德公园集合，高举火炬的人群排列成苏格兰地图形状，欣赏歌手演唱与火舞表演。

游行终点舞台旁有14座柳条制成的雕像，由300多名苏格兰青年制作，代表苏格兰14个区，在游行的最后点燃，象征替定调为“青．年”（Year of YoungPeople）的2018年划下句点。

跨年夜将在可以俯瞰全城的爱丁堡城堡施点燃烟火。城堡内有烟火舞会，大跳苏格兰传统舞蹈凯利舞（Ceilidh）；街上则有街头派对，由DJ、乐队轮番表演，封街狂欢，气氛热烈，吸引全世界游客参与。