校方“游说回来”．训蒙仅1巫裔新生 他是巫裔生“欧阳”，吉中高打瓜拉姆拉训蒙小学“游说回来”，唯一的一年级新生！

老师为他戴上学生证，他的中文名字叫欧阳。（图：星洲日报）

（吉打．双溪大年31日讯）他是巫裔生“欧阳”，吉中高打瓜拉姆拉训蒙小学“游说回来”，唯一的一年级新生！

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2019新学年，高打瓜拉姆拉训蒙小学一年级只迎来1名新生，即Amirul QuyyumBin Mohd Khairol。他报到时，老师便为他取了个好听的中文名“欧阳”。

校长李明雁说，该校在假期前本已向瓜拉姆拉/铅县教育局禀报新学年没有新生，而欧阳是她们后来“游说回来的”。

“在开课的两星期前，我们还没有接获任何新生报名。一名教职员过后想起学校的一名毕业生有个弟弟应该即将上学，于是，我们主动联络上孩子的父亲，费了好些唇舌才成功说服这马来家长把‘弟弟’送到华小上课。”

欧阳原已报读当地的哈芝苏来曼小学，但该校后来也帮欧阳办理转校手续。

新学年仅15学生包括4华裔

训蒙学校新学年共只有15名学生，包括4名华裔。

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该校属微型学校，有复级班，即一年级、二三年级、四五年级及六年级，共4班。校内原有11名教职员，但其中3名教师即将被调去其他学校。

李明雁说，只要学校一天有学生，校方就必定会尽全力教好学生。

“一般友族新生，需要3个月的时间适应及掌握基本华语。”

家长：盼孩子学多一种语言

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欧阳的父亲莫哈末凯鲁（47岁，渔夫）以未来社会竞争的考量，希望孩子提早学习多一种语言。

他是单亲爸爸，家中还有欧阳的两个哥哥，即莫哈末苏海米（13岁）及莫哈末阿米鲁哈基（10岁）。

莫哈末苏海米刚从训蒙学校毕业，他在小六评估考试（UPSR）中考获2A。

莫哈末凯鲁说，由于长子也接受华文教育，所以他对华教充满信心，希望幼子能以哥哥为榜样，努力学习。

“其实，我原也想二儿子送入华校，但他不愿意，我也尊重其意愿。”

他不懂华语，以后幼子的课业交由长子来指导。