跨年烟火秀创新花样·全球喜迎2019 送旧迎新，全球各地喜迎2019！

在匈牙利首都布达佩斯，人们已经调整好心情，也在圣诞树投照2019的LED灯，迎接2019年的到来。（图：法新社）

（澳洲．悉尼31日讯）送旧迎新，全球各地喜迎2019！

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位在大洋洲的纽西兰、澳洲由于地理位置靠近国际换日线，是全球最先跨年迎新的地区。其中澳洲悉尼每年精彩绝伦的跨年烟火秀是南半球年终盛事，今年跨年烟火所点燃的阵容是历年之最，烟火特效总计逾10万个，烟火造型多以今年主题“悉尼脉动”加以创作，在夜空将烟火造型以波动效应呈现，而非传统的圆絮花散。

悉尼10万多发特效烟花

据报，10万多发特效烟花，将在当地时间晚上9时家庭烟花和午夜烟花汇演中绽放于悉尼海港水面、歌剧院建筑顶端以及海港大桥，以前所未有的新创花样，奉献更为气势磅礴、斑斓多姿的全球盛典。100多万观众前往港口海滨观看实景，全球观众总数超过10亿。

在悉尼歌剧院、海港大桥周边，一早已有许多欲观看烟花的人群前来“卡位”，人们热情高涨，期盼新的一年到来。

另外，悉尼海港大桥的彩光今年将再创历史--首次通体连接南北两岸，彻夜通明直至凌晨1时，让海港的灿烂空前璀璨、持久。

维港跨年烟火长达600秒

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悉尼之后，香港与台湾也会以盛大的烟火秀迎接2019年。在香港维多利亚港，今年的跨年烟火长达600秒，还增加楼顶射灯效果，让视觉效果更具层次感，烟花、烟火、灯光效果也将随背景音乐节奏幻变。

101烟火秀增添台湾味

而台北101跨年烟火秀是最受瞩目的跨年烟火秀之一，今年将长达360秒，时间为历年之最，烟火秀首度运用动画结合烟火并展现9大主题，透过不同主题展现台湾多元丰富的人文采风，例如“夜市、名食”主题中将展现鸡排、珍珠奶茶的台湾特色小吃，为烟火秀增添台湾味。今年的跨年烟火秀也将结合动态设计、灯光、音乐，烟火花色、图案会随音乐变换，带来丰富视觉、声光效果。

哈利法塔烟火全球直播全球最高楼哈利法塔，也不落人后，今年的烟火表演除了标志性的烟火秀之外，还加入令人惊叹的新元素，让大家一饱眼福。节目将由艺术家和专家团队合作设计，跨年烟火秀不仅会在电视上进行全球直播，还会在杜拜市中心区的大屏幕上同步播放。

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其他国家

◆日本神社庙宇敲钟108下祈福

传统的跨年迎新方式是在神社、庙宇敲钟祈福，午夜零时新年到来时刻，神社、庙宇会敲钟108下，在持续的钟声中，人们省思旧有一年的种种，并将所有烦恼、忧愁留在过去一年，以全新的自己展开新的一年。神社、庙宇敲钟之外，日本部份地区有独特的跨年迎新传统习俗，像是秋田县的男鹿地区，除夕日会举行传统的生剥（Namahage）仪式。生剥是当地传说中祝福新年而造访的神，除夕夜会有人脸戴魔鬼面具、身穿稻草衣裳装扮成生剥造访各户人家，家家户户也会准备食物与酒招待生剥。

◆韩国跨年夜迎新敲钟祈福

韩国传统的跨年迎新方式也是到庙宇敲钟祈福。在首尔的普信阁，每年除夕日跨年夜举行的迎新敲钟祈福活动是人气跨年活动，吸引人山人海的群众聚集。

◆巴黎灯光表演投映凯旋门上

花都巴黎的跨年夜浪漫又热闹，晚上11时30分至11时50分期间，将有灯光表演投映在凯旋门上，午夜新年到来之际凯旋门将燃放跨年烟火秀，民众聚集在香榭丽舍大道上倒数迎接2019到来，以及观赏炫目烟火秀。