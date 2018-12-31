录影挨骂·张艺兴扔矿泉水瓶走人 韩国男团EXO中国籍成员张艺兴（Lay）最近联同中国艺人大张伟、尚雯婕担任节目《即刻电音》导师，有网民爆料指日前录制节目时，现场有大张伟的粉丝说投票器有问题、节目有黑幕等，使得节目停止录制2小时。

网曝大张伟粉丝和张艺兴粉丝在录制综艺节目《即刻电音》的时候起了冲突，大张伟的粉丝还当着张艺兴的面大骂张艺兴，张艺兴怒摔瓶后离场。

（中国31日讯）韩国男团EXO中国籍成员张艺兴（Lay）最近联同中国艺人大张伟、尚雯婕担任节目《即刻电音》导师，有网民爆料指日前录制节目时，现场有大张伟的粉丝说投票器有问题、节目有黑幕等，使得节目停止录制2小时。

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该网民称大张伟粉丝当面骂张艺兴和组员“闭嘴”、“你滚吧”，张艺兴听罢即生气得扔掉矿泉水瓶愤然离场，节目一度停止录制2个多小时。随后张艺兴经纪人杨天真上台骂大张伟粉丝，结果引发冲突。而之前同样传出跟张艺兴意见不合的尚雯婕，事后在微博发文：“呵呵”，随即引起揣测。

张艺兴、大张伟的粉丝，在网上展开一场“辩论”，张艺兴的粉丝为偶像感到委屈，“张艺兴那么兢兢业业地制作好作品，为什么还要被骂？太不公平”，而大张伟的粉丝则认为对方“应该尊重现场投票结果”有点“输不起”。也有网民直指这是节目组套路，不这么炒作，节目组哪里来的热度？