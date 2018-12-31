马股1690封关‧2018全年跌106点 2018年马股在“内忧外患”夹攻中翻黑，遭到60年首次变天、美中贸易争端等内外利空夹攻，富时综指最后一天先盛后衰，2018年滑落106.23点或5.91%，唯有交捧2019年以期扭转劣势。

（吉隆坡31日讯）2018年马股在“内忧外患”夹攻中翻黑，遭到60年首次变天、美中贸易争端等内外利空夹攻，富时综指最后一天先盛后衰，2018年滑落106.23点或5.91%，唯有交捧2019年以期扭转劣势。

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综指今日微跌1.49点，以1690.58点封关，主要橱窗粉饰最后冲刺落空，促使马股继续走软。

2018年各大指数缺乏新利好支撑，跌多起少。其中，大马新政府检讨、延迟或甚至取消国内一些大型基建计划以减少或遏止国债继续攀升，日后新工程合约要公开招标，这使本地建筑业遭受重挫，建筑股指数全年崩跌50.15%，成为2018年最大输家。

创业板全年重挫34.62%

散户为主的小资本股创业板指数全年重挫34.62%，产业指数也受房市疲弱拖累，全年仍然不振，下挫28.59%。

取得小幅度成长逆流而上的指数，包括消费品指数及金融指数，成为全场的小赢家。

反观2018年第四季，综指虽下跌5.72%，12月却增长0.64%。第四季最大输家为能源指数，前后挫跌27.10%，12月也下滑8.05%。

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分析员普遍认为，2019年马股走势仍要看美中贸易战的“脸色”，并期待大马新政府改革效果发酵及推出经济改革与策略，这与2019年马股前景息息相关。

分析员指出，2019年初，市场仍然最为关注美中的贸易战的动向，最坏情况进一步陷入更严重的泠战格局，值得关注及追踪。若是国内外没传来重大坏消息，农历新年前走高机会较为浓厚。

双油走低隐忧 2019以守为攻

他指出，2018年首3季大马经济成长逐季下滑，首季为5.4%（次季4.5%、第二季4.4%），皆落后市场预测，料将负面影响马股上市公司的盈利成长，使市场仍具挑战，特别是商品价格波动与低迷，如油气及原棕油价格走低，都是马股新年隐忧。

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分析员认为，进入2019年，国际油气价格起落，将继续影响政府财政，因2019年财政预算案定在每桶约71美元，惟目前原油价价格重新回落至约50美元水平，这对政府及马股（特别是油气股）造成一定的下行压力与风险。

市场普遍预测，马股综指年杪目标有望走高至约1800点水平，综合各行预测介于1638点至1830点之间。在在显示市场对马股前景，还是持较为谨慎态度。年初投资策略是宜守不宜攻，回归基本面考虑优质抗跌高息股为妙。

外资净卖116.5亿 马股下挫元凶

2018年的509大选变天之前，年初综指仍大多数时候站在1800点以上水平，并在4月19日创下1895.20点的全年及历史新高。

大选变天后 马股从高峰回落

惟509大选变天后，马股首当其冲从高峰回落，使1800点成为强大上升阻力，主要是前所未地变天后令市场充斥不明确因素，加上贸易战纠缠不清，使马股国内外投资者卖多买少，整体马股欲振乏力。

大马更换新政府后政经大改革，新政府在过去7个月仍在收拾前朝政府“烂摊子”，特别是新政府纳入或有债务后使国债增加至逾兆令吉，并检讨、延迟或取消一些前朝的大型基建计划、建筑领域“首当其冲”。重新重点调查一马发展公司的贪污案件，加强市场对未来信心。

新政府于6月1日零消费税，并于9月初由销售服务税取代，使政府出现逾200亿令吉税收短缺，也是市场关心的基本面因素。惟同时在3个月免税期（6月1日至8月杪）则为消费市场带来一些活动，惟却不足以支持整体马股止跌回扬。

新政府对政府相关公司或机构高层及董事大换血，股市投资者也密切追踪它的效果。国际原油及天然气价格全年走势仍然波动，国际油气价格大幅度起落，使油气股也跟着震荡不靖，随油气价格起舞，成为全年主要输家之一。

油气股输家之一

前朝政府高官被提控滥权或／及贪污、11月2日宣布的2019年财政预算案没有推出如何推动经济方案，仅以节约为主。

同时新政府也曾表示，大马债务需要2、3年才有望恢复正轨，这些不明确因素促使投资者退场或暂时靠边站的个中主因。

2018年马股的外患方面，美国与中国贸易战，折腾全球股市，包括马股也深受其害而动荡不靖，使外资迅速外流是马股表现差劲的“元凶”。

外资全年态度暧昧，年初原本积极扯购，随后却撤走大笔资金，2018年已提走116亿5000万令吉，写下2015年净卖194亿9000万令吉以来的3年新高纪录，逆转2017年净买103亿3000万令吉趋势。

无论如何，在4大东盟新兴股市中，马股2018年外资净卖额为第二低。

2018年联储局升息4次，市场预2019年将再升息2、3次，使国际游资或投资组合基金迅速回流至安全避风港。