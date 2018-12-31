割舍台除夕综艺大秀·龙千玉联手蔡小虎5日云顶开唱 蔡小虎和龙千玉1月5日携手在云顶开唱，龙千玉爆说大马演唱会和台湾年度除夕综艺大秀撞期，让她一度陷入两难，但一想到大马粉丝的热情，她最终还是推了该综艺大秀，选择来马演出，“那是一场除夕特备节目的录影，是很难得的演出机会，所以我考虑了很久，但最后还是选择来云顶，因为能站在云顶的舞台也是一种肯定！”





龙千玉为不想让大马歌迷失望，忍痛推了台湾除夕综艺大秀的邀约。

（吉隆坡31日讯）蔡小虎和龙千玉1月5日携手在云顶开唱，龙千玉爆说大马演唱会和台湾年度除夕综艺大秀撞期，让她一度陷入两难，但一想到大马粉丝的热情，她最终还是推了该综艺大秀，选择来马演出，“那是一场除夕特备节目的录影，是很难得的演出机会，所以我考虑了很久，但最后还是选择来云顶，因为能站在云顶的舞台也是一种肯定！”

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在大马演唱会定案后，龙千玉就跟蔡小虎开会讨论曲目和表演环节，这次会与蔡小虎合唱《男人情女人心》，跟粉丝合唱的环节依旧保留，不过曲目却换成《无言的结局》，还不忘贴心的提醒大家“记得要把这首歌练好哦！”

为了保持演出内容的神秘感，她对表演环节大卖关子，只透露会唱凤飞飞的经典名曲，以及一首她在30年前驻唱生涯中的名曲：“每次我一低潮、不如意时，都会用这首歌来鼓励和为自己打气，这个惊喜保留到当天才揭晓吧！”

《爱听福建歌演唱会2019》将于2019年1月5日（星期六），晚上8时30分，在云顶云星剧场举办，票价分为488（VIP）、428（PS1）、328（PS2）、268（PS3）和168令吉（PS4）。欲知更多购票详情，请洽询热线：603-27181118或浏览官网www,rwgenting.com。