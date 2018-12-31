大年新民独中董事会顾问．陈晓烈捐100万贷学金 双溪大年新民独中董事会顾问陈晓烈个人捐100万令吉巨款给该校，充作大学贷学基金。

陈晓烈（左六）移交100万令吉模拟支票予李冠霖（前右五），充作大年新民独中大学贷学基金。（图：星洲日报）

（吉打．双溪大年31日讯）双溪大年新民独中董事会顾问陈晓烈个人捐100万令吉巨款给该校，充作大学贷学基金。

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陈晓烈今早在学校4楼多元用途室内，将100万令吉模拟支票移交给董事长李冠霖，后者形容这笔善款为抛砖引玉得来的“大钻石”，也给家长和学生打了强心剂。

李冠霖说，陈晓烈是出生穷乡僻壤的草根人物，其励志奋斗史或亲身经历对学生而言，绝对可产生莫大鼓励。

陈晓烈：建国君民教学为先

陈晓烈说，中国文化教育得以传承和发展，与儒家思想密不可分。中国的崛起，也推动儒家文化走向全世界。他也是受了儒家思想的影响，一直相信“建国君民，教学为先”的看法。

“我母亲是胶工，我有超过10名兄弟姐妹。我们的住家距离学校5公里，每日步行到学校上课，来到学校不是鞋子踩黄了就是迟到了。此外，我们每天放学后还要下田工作，根本没时间温习功课，所以当年成绩并非特别好。”他还自我调侃说，他当时也想过如果不继续升学，他一定是技工。但如今，他是工程师。

李冠霖：董家教更专注办学

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李冠霖致辞时也提及了二人的童年遭遇。

“我和晓烈是明德小学毕业生，当年的学习环境很糟糕。但这穷乡僻壤的地方，却出了很多商界人才，晓烈便是其一。这笔巨款壮大了学校声势，让全体董家教能更专注把教育办得更好，也可帮助更多学生顺利完成大学学业。”

庄俊隆：研究贷学金操作细节

该校董事会总务庄俊隆说，校方目前仍在研究所设立的贷学金，需以何种形式操作及借贷数额。

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他说，升学的学费、杂费、生活和住宿费都不便宜，这笔捐款可说是给学校带来“及时雨”，也是对学生的一种肯定。该校毕业生升学率近50%，其中近半选择到国外升学。

“其实，他（陈晓烈）一开始说给8万令吉，后来说要增加一点，但万万没想到，他口中的一点点竟是100万令吉。”

他说，该校每年的营运开销是300万令吉，学杂费是140万令吉。学校硬体设备提升工程已告一段落，目前的设备可容纳1000名学生。

陈志强：需董事部资助办学

校长陈志强说，该校有448名学生及43名教师，教师与学生比例较低，经济成本高，需董事部和善心人士资助，才能把教育办好，培养更多学生上大学。