逢“九”必有大变？2019中国10大挑战 中国逢“九”必有大变？2019年中国将面对10大挑战：中美贸易战恶化、经济下行、朝鲜核武失控、新疆民族问题、拆十字架与整顿教会的反弹、退休军人抗议潮上升、劳工抗议上升、“一带一路”受挫、疫苗与食品安全问题、政改问题。当前的难关刺激中国走向更多积极反思，推动全盘改革，推动政治改革，建立真正的权力制衡机制，建立真正的法治社会，形成一种“倒逼”的力量，坏事变好事，迈向更理想的社会。

中国经济起飞，使民众的休闲活动日趋丰富，包括近年兴起的马术盛装舞步。在江苏省江阴市的海澜飞马水城，游客可在这个内地最大的室内马术表演馆内观赏来自世界各地的名马和骑手盛装舞步表演。（图：法新社）

中国逢“九”必有大变？2019年中国将面对10大挑战：中美贸易战恶化、经济下行、朝鲜核武失控、新疆民族问题、拆十字架与整顿教会的反弹、退休军人抗议潮上升、劳工抗议上升、“一带一路”受挫、疫苗与食品安全问题、政改问题。当前的难关刺激中国走向更多积极反思，推动全盘改革，推动政治改革，建立真正的权力制衡机制，建立真正的法治社会，形成一种“倒逼”的力量，坏事变好事，迈向更理想的社会。

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危机四伏内忧外患

从1949到2019，70年来，每逢“九”字结尾的年份，都无一例外出现惊天的变化。1949年，中国改朝换代，共产党建国。

1959年，西藏骚乱，达赖喇嘛逃亡印度；全国大饥荒开始。1969年，中苏珍宝岛之战；刘少奇被逼死。1979年，中越战争，中美建交。

1989年，六四事件；西藏骚乱。1999年，法轮功包围中南海；中国驻南斯拉夫大使馆被美机轰炸。2009年，新疆爆发骚乱，约200人死亡，大部份是汉人。2019年，中国将会爆出什么大事？

这也许只是历史的巧合。但就发现2019年危机四伏，内忧外患，不绝如缕。由于国际游戏规则的突兀变化，中国经济形势险峻。

《亚洲周刊》总结中国面对的10大挑战，发现未来一年是历史上的关键时刻，中国人要对内政与外交的挑战作出敏锐的反应，要在险峻的局面中，发现智慧的选项，创造过去所无法发现的机缘，趋吉避凶，避免陷入窘困的境地。

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走向封闭或更开放

2019年，中国面对的10大挑战，都是环环相扣，从内政到外交，都有紧密关联。中国的对应之道是走向封闭，还是更加开放？当前的难关，是刺激中国走向更多的积极反思，推动全盘的改革，还是退缩自闭，或是出现义和团式的反应，自大狂妄，而不知道如何冷静应变？

这都考验当下的中国决策者，尤其是美国特朗普政府的挑战来得难以预测，让中国不得不匆忙应战。但中国的最佳筹码就是启动庞大的内需，“再杠杆化”，刺激经济更加开放，也释放更多民间的活力，在服务业与创意产业上更上层楼，同时创造更多就业的机会，避免失业大军成为社会不稳定的来源。

另一方面，中国争取更多的技术创新，在人工智能、区块链、云计算等领域领先世界。最近的华为5G事件就显示，只要拥有核心技术，即使在外力的围堵与遏制中，还是可以脱颖而出。

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面对美国围堵“坏事变好事”



也许从大历史的角度来看，美国对华的新围堵其实可以“坏事变好事”，因为特朗普政府的压力，其实形成一种“倒逼”的力量，让中国幡然醒悟。

中国关键时刻十大挑战分析：

（一）中美贸易战恶化，大规模冲突边缘

展望2019年，中美贸易战亦可能继续升温。2018年中美贸易战历次升级，4月，美国对中国最大科技公司之一“中兴”发布禁止出口令，怀疑由关税问题演变成针对“中国制造2025”以及“千人计划”的科技战，之后又演变成中美科技间谍战，中美互抓间谍，成为新冷战。

中美的“龙鹰之争”表面上是关税问题，实际上则是美国朝野“中国威胁论”的卷土重来。同时，中国积极与欧盟国家、日本修好，更大力开拓亚、拉、非市场，对冲美国制裁中国的损失，对内，中国加速改革步伐。代表中国告别“挑战与回应”的模式，变成“批判与再造”，重新将中国变成开放、进步的国家，由外在冲击“倒逼”内部改革。

（二）中国经济数据下行，考验经济稳定

中国经济走过40年的急速增长，在2018年就面对经济下行的压力，明年中国经济增长应该只有6.3%，远较过去为低。而中国人民大学教授、国际货币研究所副所长向松祚更指出，中国经济增长率可能只有1.67%，甚至是负增长。这是由于中美贸易战的影响以及经济周期的定律，有庞大的经济下行压力。

2018年11月初，中国社科院就指出在2019年中国经济有3个“灰犀牛”风险，分别是中国沉重的地方债、房地产市场持续调整以及美国长期利率增幅超过市场预期。但中国政府亦力挽狂澜，近期以释放流动性作为救经济的手段，支持基建投资。除此以外，“中国制造2025”亦会进行到底，让中国经济转型升级加快。

（三）朝鲜核武失控，中美“意外的第三者”

美国法庭早前裁定美国大学生瓦姆比尔于朝鲜被虐致死案，朝鲜需要向该大学生家人赔偿5亿美元（约20.7亿令吉），再度使美朝关系紧张。

美国哈佛大学教授艾立逊的新书《注定一战？中美能否避免修昔底德陷阱》就指出，中美可能因为朝鲜而意外开战，误把大国卷涉在其中。“修昔底德陷阱”源于古希腊的国际格局，新兴大国斯巴达与守成大国雅典发生剧烈冲突，最终诉诸长久而残酷的战争。朝核问题亦是对《核不扩散条约》的重大挑战。

（四）新疆教育培训中心风波，牵动外交关系

新疆的教育培训中心成为推行“伊斯兰中国化”的主要工具，当局称这是伊斯兰“去极端化”的培训手段、但境外媒体就指这中心本质上是“集中营”，有过百万穆斯林关押在内。此外，也不断有回民人身自由被侵犯的传闻。这反映新疆的宗教、种族问题依然尖锐，处于危险的境地。

新疆教育培训中心不仅是中国内政问题，也是中国宗教自由、边疆治理问题，更成为国际外交问题，全球有约16亿人是穆斯林，当中更有许多国家在中国“一带一路”倡议的覆盖范围。

中国因此可能需要采取更宽容的宗教政策、多元的边疆治理政策。

（五）全国天主教基督教整肃与拆十字架风潮

2018年，中国基督教与天主教受到当局大规模的整肃运动。

近日，成都秋雨圣约教会亦被打压，超过百人被捕，是中国2018年基督宗教整肃以来，最大规模的拘捕行动。在河南省，不论是官方认可的“三自教会”还是地下家庭教会，都面对打击，据称河南已经被拆掉了4千多个十字架，地下教会面对关闭、合并的压力。

中国针对基督宗教的行动，也传包括禁止教会外的宗教活动、不准在教会外戴十字架等等，把教会活动限制于教堂之内。

这系列行动怀疑源于中国要重新牢牢掌握中国基层组织的控制权，但也因此要面对中国3800万基督教或天主教徒的抗争，问题的解决还在当局对宗教自由的态度。

（六）退伍军人维权风起云涌

2018年，中国老兵维权运动此起彼落，12月初，山东平度老兵维权就被中央定性为“严重暴力犯罪”，10人被捕，反映老兵维权问题的严重性。中国退伍军人有5700万之多，占了中国人口总量约3.6%，是规模庞大的社会力量。

老兵维权在2018年打出过两幅别有深意的口号：“现役不打退役”、“今天的我们，就是明天的你们”，反映出老兵维权格局下，现役武警、军人镇压的难度。而且军人之间有许多微信、QQ群组联系，动员力极高，难以处理。

（七）劳工阶级意识觉醒，与学运结合

2018年也是中国劳工问题尖锐爆发的一年，最具代表性的是暑假6至8月期间发生的深圳科技公司佳士工运。这次工运，是六四之后首次结合学生运动的工人运动。这反映新一代学生政治意识的觉醒，他们积极参与工人运动、老兵维权运动，是中国新型社会运动的中坚。除佳士工运以外，2018年中国还爆发过“全国塔吊司机罢工”等运动，反映中国劳工维权意识普遍高涨。中国劳工问题依然需要通过工会改革、社会分配正义的落实，才能得到解决。

（八）一带一路受挫，对外基建障碍多

预料2019年，“一带一路”仍是风云满途。“一带一路”是习近平上台以来积极推动的国策，旨在走出去，扩张影响力。

而在2018年，中国“一带一路”的规划因为各国政权更迭、国际形势剧变，受到严重挑战，马来西亚变天、马哈迪新政府上台之后，就叫停中国援建的“东部沿海铁路”以及沙巴天然气管道项目，其余各国如马尔代夫、塞拉利昂均叫停相关的基建项目。

“一带一路”沿线国家亦可能与中国有领土问题，例如印度、巴基斯坦、越南、马来西亚、菲律宾等地，更让“一带一路”的推进困难重重。当局亦于最近将“一带一路”由“战略”改为“倡议”，旨在减低各国对一带一路的戒心。

（九）疫苗之觞，“中国制造”要信心

2018年7月，中国再度爆发疫苗风暴，其中一家最大疫苗生产公司长生生物生产的百白破疫苗、狂犬病疫苗被查出无效，及后更爆出国资委旗下国企武汉生物有40万枝疫苗存在问题，被怀疑除了无效之外，还有可能是“毒疫苗”，有可能致残、致病，但有关当局一直没有全面调查。

疫苗之觞同样使“中国制造”产生极大的信心危机，本国人民尚且无法用到合格的医疗产品，更难输出海外，以至让“中国标准”成为“世界标准”，“中国制造”依然需要彻底的改革，让制造业受到更好监管，才能产出使人民有信心的产品。

（十）政治改革的憧憬，呼唤权力制衡

面对2018年中国当前的发展形势，体制内的中国人民大学教授向松祚在12月的演讲，亦认为要进行“税改、政改、国改”，才可以真正解决经济问题，认为需要将政府结构精简、政府开支下降，必须通过政治改革，让中国的社会治理成本降低，同样也需要国家治理体制的改革，才可以深化改革真正落实。

知名文化人梁文道最近也撰文《我在面馆里学到的道理》，谈到最近在中国一个三线城市里，听到指骂习近平的声音，认为这是罕有地指向中央以及习近平本人的异议声音，代表了对中国“威权体制”、“党国体制”的不满。这些异议之声都代表了渴求社会公义的盼望。

在中国经济飞速发展的情况下，人民更希望“将权力关进笼子里”、“让权力照在阳光下”，让权力受到节制，让人民的权利得到保障，更要让公权力接受大众监督，否则人民政治权利的诉求将会化成愤怒。另一方面，政治改革是最好破解台独、港独的利器，台湾、香港在民主度、自由度以及法治度都远胜于大陆，要真正争取民心回归、拾回中华民族的认同，就需要在人权与法治上与世界接轨，达到台湾、香港的标准。

政治改革由改革开放以来，提了40年了，习近平部份地回应了这些诉求，进行大部制改革，将诸多政府部门裁撤、合并；积极进行反贪腐，也建立了“国监委”等“以党管党”的监察机制，虽然不准“谈宪政”，却高举了“宪法”。中国进一步的改革仍需要政治的改革，建立真正的权力制衡机制，建立真正的法治社会，让宪法赋予人民的权利得到真正落实与保障，告别专政、走向民主。

