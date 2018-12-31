逢“九”必有大变？2019中国10大挑战
逢“九”必有大变？2019中国10大挑战
中国逢“九”必有大变？2019年中国将面对10大挑战：中美贸易战恶化、经济下行、朝鲜核武失控、新疆民族问题、拆十字架与整顿教会的反弹、退休军人抗议潮上升、劳工抗议上升、“一带一路”受挫、疫苗与食品安全问题、政改问题。当前的难关刺激中国走向更多积极反思，推动全盘改革，推动政治改革，建立真正的权力制衡机制，建立真正的法治社会，形成一种“倒逼”的力量，坏事变好事，迈向更理想的社会。
危机四伏内忧外患
从1949到2019，70年来，每逢“九”字结尾的年份，都无一例外出现惊天的变化。1949年，中国改朝换代，共产党建国。
1959年，西藏骚乱，达赖喇嘛逃亡印度；全国大饥荒开始。1969年，中苏珍宝岛之战；刘少奇被逼死。1979年，中越战争，中美建交。
1989年，六四事件；西藏骚乱。1999年，法轮功包围中南海；中国驻南斯拉夫大使馆被美机轰炸。2009年，新疆爆发骚乱，约200人死亡，大部份是汉人。2019年，中国将会爆出什么大事？
这也许只是历史的巧合。但就发现2019年危机四伏，内忧外患，不绝如缕。由于国际游戏规则的突兀变化，中国经济形势险峻。
《亚洲周刊》总结中国面对的10大挑战，发现未来一年是历史上的关键时刻，中国人要对内政与外交的挑战作出敏锐的反应，要在险峻的局面中，发现智慧的选项，创造过去所无法发现的机缘，趋吉避凶，避免陷入窘困的境地。
走向封闭或更开放
2019年，中国面对的10大挑战，都是环环相扣，从内政到外交，都有紧密关联。中国的对应之道是走向封闭，还是更加开放？当前的难关，是刺激中国走向更多的积极反思，推动全盘的改革，还是退缩自闭，或是出现义和团式的反应，自大狂妄，而不知道如何冷静应变？
这都考验当下的中国决策者，尤其是美国特朗普政府的挑战来得难以预测，让中国不得不匆忙应战。但中国的最佳筹码就是启动庞大的内需，“再杠杆化”，刺激经济更加开放，也释放更多民间的活力，在服务业与创意产业上更上层楼，同时创造更多就业的机会，避免失业大军成为社会不稳定的来源。
另一方面，中国争取更多的技术创新，在人工智能、区块链、云计算等领域领先世界。最近的华为5G事件就显示，只要拥有核心技术，即使在外力的围堵与遏制中，还是可以脱颖而出。
面对美国围堵“坏事变好事”
也许从大历史的角度来看，美国对华的新围堵其实可以“坏事变好事”，因为特朗普政府的压力，其实形成一种“倒逼”的力量，让中国幡然醒悟。
中国关键时刻十大挑战分析：
（一）中美贸易战恶化，大规模冲突边缘
展望2019年，中美贸易战亦可能继续升温。2018年中美贸易战历次升级，4月，美国对中国最大科技公司之一“中兴”发布禁止出口令，怀疑由关税问题演变成针对“中国制造2025”以及“千人计划”的科技战，之后又演变成中美科技间谍战，中美互抓间谍，成为新冷战。
中美的“龙鹰之争”表面上是关税问题，实际上则是美国朝野“中国威胁论”的卷土重来。同时，中国积极与欧盟国家、日本修好，更大力开拓亚、拉、非市场，对冲美国制裁中国的损失，对内，中国加速改革步伐。代表中国告别“挑战与回应”的模式，变成“批判与再造”，重新将中国变成开放、进步的国家，由外在冲击“倒逼”内部改革。
（二）中国经济数据下行，考验经济稳定
中国经济走过40年的急速增长，在2018年就面对经济下行的压力，明年中国经济增长应该只有6.3%，远较过去为低。而中国人民大学教授、国际货币研究所副所长向松祚更指出，中国经济增长率可能只有1.67%，甚至是负增长。这是由于中美贸易战的影响以及经济周期的定律，有庞大的经济下行压力。
2018年11月初，中国社科院就指出在2019年中国经济有3个“灰犀牛”风险，分别是中国沉重的地方债、房地产市场持续调整以及美国长期利率增幅超过市场预期。但中国政府亦力挽狂澜，近期以释放流动性作为救经济的手段，支持基建投资。除此以外，“中国制造2025”亦会进行到底，让中国经济转型升级加快。
（三）朝鲜核武失控，中美“意外的第三者”
美国法庭早前裁定美国大学生瓦姆比尔于朝鲜被虐致死案，朝鲜需要向该大学生家人赔偿5亿美元（约20.7亿令吉），再度使美朝关系紧张。
美国哈佛大学教授艾立逊的新书《注定一战？中美能否避免修昔底德陷阱》就指出，中美可能因为朝鲜而意外开战，误把大国卷涉在其中。“修昔底德陷阱”源于古希腊的国际格局，新兴大国斯巴达与守成大国雅典发生剧烈冲突，最终诉诸长久而残酷的战争。朝核问题亦是对《核不扩散条约》的重大挑战。
（四）新疆教育培训中心风波，牵动外交关系
新疆的教育培训中心成为推行“伊斯兰中国化”的主要工具，当局称这是伊斯兰“去极端化”的培训手段、但境外媒体就指这中心本质上是“集中营”，有过百万穆斯林关押在内。此外，也不断有回民人身自由被侵犯的传闻。这反映新疆的宗教、种族问题依然尖锐，处于危险的境地。
新疆教育培训中心不仅是中国内政问题，也是中国宗教自由、边疆治理问题，更成为国际外交问题，全球有约16亿人是穆斯林，当中更有许多国家在中国“一带一路”倡议的覆盖范围。
中国因此可能需要采取更宽容的宗教政策、多元的边疆治理政策。
（五）全国天主教基督教整肃与拆十字架风潮
2018年，中国基督教与天主教受到当局大规模的整肃运动。
近日，成都秋雨圣约教会亦被打压，超过百人被捕，是中国2018年基督宗教整肃以来，最大规模的拘捕行动。在河南省，不论是官方认可的“三自教会”还是地下家庭教会，都面对打击，据称河南已经被拆掉了4千多个十字架，地下教会面对关闭、合并的压力。
中国针对基督宗教的行动，也传包括禁止教会外的宗教活动、不准在教会外戴十字架等等，把教会活动限制于教堂之内。
这系列行动怀疑源于中国要重新牢牢掌握中国基层组织的控制权，但也因此要面对中国3800万基督教或天主教徒的抗争，问题的解决还在当局对宗教自由的态度。
（六）退伍军人维权风起云涌
2018年，中国老兵维权运动此起彼落，12月初，山东平度老兵维权就被中央定性为“严重暴力犯罪”，10人被捕，反映老兵维权问题的严重性。中国退伍军人有5700万之多，占了中国人口总量约3.6%，是规模庞大的社会力量。
老兵维权在2018年打出过两幅别有深意的口号：“现役不打退役”、“今天的我们，就是明天的你们”，反映出老兵维权格局下，现役武警、军人镇压的难度。而且军人之间有许多微信、QQ群组联系，动员力极高，难以处理。
（七）劳工阶级意识觉醒，与学运结合
2018年也是中国劳工问题尖锐爆发的一年，最具代表性的是暑假6至8月期间发生的深圳科技公司佳士工运。这次工运，是六四之后首次结合学生运动的工人运动。这反映新一代学生政治意识的觉醒，他们积极参与工人运动、老兵维权运动，是中国新型社会运动的中坚。除佳士工运以外，2018年中国还爆发过“全国塔吊司机罢工”等运动，反映中国劳工维权意识普遍高涨。中国劳工问题依然需要通过工会改革、社会分配正义的落实，才能得到解决。
（八）一带一路受挫，对外基建障碍多
预料2019年，“一带一路”仍是风云满途。“一带一路”是习近平上台以来积极推动的国策，旨在走出去，扩张影响力。
而在2018年，中国“一带一路”的规划因为各国政权更迭、国际形势剧变，受到严重挑战，马来西亚变天、马哈迪新政府上台之后，就叫停中国援建的“东部沿海铁路”以及沙巴天然气管道项目，其余各国如马尔代夫、塞拉利昂均叫停相关的基建项目。
“一带一路”沿线国家亦可能与中国有领土问题，例如印度、巴基斯坦、越南、马来西亚、菲律宾等地，更让“一带一路”的推进困难重重。当局亦于最近将“一带一路”由“战略”改为“倡议”，旨在减低各国对一带一路的戒心。
（九）疫苗之觞，“中国制造”要信心
2018年7月，中国再度爆发疫苗风暴，其中一家最大疫苗生产公司长生生物生产的百白破疫苗、狂犬病疫苗被查出无效，及后更爆出国资委旗下国企武汉生物有40万枝疫苗存在问题，被怀疑除了无效之外，还有可能是“毒疫苗”，有可能致残、致病，但有关当局一直没有全面调查。
疫苗之觞同样使“中国制造”产生极大的信心危机，本国人民尚且无法用到合格的医疗产品，更难输出海外，以至让“中国标准”成为“世界标准”，“中国制造”依然需要彻底的改革，让制造业受到更好监管，才能产出使人民有信心的产品。
（十）政治改革的憧憬，呼唤权力制衡
面对2018年中国当前的发展形势，体制内的中国人民大学教授向松祚在12月的演讲，亦认为要进行“税改、政改、国改”，才可以真正解决经济问题，认为需要将政府结构精简、政府开支下降，必须通过政治改革，让中国的社会治理成本降低，同样也需要国家治理体制的改革，才可以深化改革真正落实。
知名文化人梁文道最近也撰文《我在面馆里学到的道理》，谈到最近在中国一个三线城市里，听到指骂习近平的声音，认为这是罕有地指向中央以及习近平本人的异议声音，代表了对中国“威权体制”、“党国体制”的不满。这些异议之声都代表了渴求社会公义的盼望。
在中国经济飞速发展的情况下，人民更希望“将权力关进笼子里”、“让权力照在阳光下”，让权力受到节制，让人民的权利得到保障，更要让公权力接受大众监督，否则人民政治权利的诉求将会化成愤怒。另一方面，政治改革是最好破解台独、港独的利器，台湾、香港在民主度、自由度以及法治度都远胜于大陆，要真正争取民心回归、拾回中华民族的认同，就需要在人权与法治上与世界接轨，达到台湾、香港的标准。
政治改革由改革开放以来，提了40年了，习近平部份地回应了这些诉求，进行大部制改革，将诸多政府部门裁撤、合并；积极进行反贪腐，也建立了“国监委”等“以党管党”的监察机制，虽然不准“谈宪政”，却高举了“宪法”。中国进一步的改革仍需要政治的改革，建立真正的权力制衡机制，建立真正的法治社会，让宪法赋予人民的权利得到真正落实与保障，告别专政、走向民主。
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