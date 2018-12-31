中韩惨淡‧马股亚洲第三强稳 对于亚洲股市而言，2018年是多空力量各占一半优势的一年：创纪录的涨势和成交量飙升被抹掉5.2兆美元（约21.53兆令吉）市值的动荡走势所取代。

（吉隆坡31日讯）对于亚洲股市而言，2018年是多空力量各占一半优势的一年：创纪录的涨势和成交量飙升被抹掉5.2兆美元（约21.53兆令吉）市值的动荡走势所取代。

广告

全年来看，马股表现相当强稳，虽然下滑5.91%，但跌幅远低于周边股市，排在下跌榜第九位。

相较之下，身处贸易争端暴风眼的中国股市惨澹经营，上证综指跌得最重，全年暴跌24.59%，韩国也同病相怜，首尔综指猛泻17.28%。

MSCI亚太指数跌22%

2011年以来最差

毫无疑问，该地区的投资者有很多担心的问题——资产波动，对经济成长的担忧，世界两个超级大国之间的摩擦加剧及华盛顿的动荡。随着2018年即将落下帷幕，MSCI亚太指数从1月峰值下跌了22%，最近的涨势基本无法缓解这一年的痛楚，该指数交出2011年以来最差的年度成绩单。

星展集团财富管理子公司高级投资策略师刘杰森（音译）表示：“2018年有收获的避风港寥寥无几，亚洲股市未能免受贸易战紧张局势升级和利率上升的影响”，投资者可能对市场受影响程度感到惊讶。

展望2019年，摩根亚太入息基金产品经理张致宁表示，根据历史数据统计，每当MSCI亚太（不含日本）指数股价净值比落在1至1.6倍时，其股市未来12个月平均涨幅都有双位数，当前亚股估值已回落历史偏低档区间，观察过去股价净值比当落在1.5倍区间时，未来一年股市正报酬几率高。

广告

中港双印有望转强

张致宁说，不论是美中贸易问题休兵、国际油价回稳及美国升息预期下滑等因素，均有利亚洲通膨与货币政策维持中性水准及企业获利趋势延续，在看好在中国、香港、印度、印尼等亚洲市场2019年盈余动能转强之下，可望提供大量选股机会，投资者也能搭上亚洲成长列车。

张致宁表示，亚洲国家在3大新兴市场中最大优势是普遍体质良好，如新加坡、台湾、泰国经常账盈余占国内生产总值（GDP）比重都超过一成。相对于外汇储备，具最大美元资金需求的双印与大马，也不再如过去脆弱，经常账与外汇储备也较2013年改善，搭配3国中行均已启动升息维稳汇率与稳定通膨，配合明年强势美元有望告一段落，也成为资金布局亚股的考量点。

全球成长进入高原期

广告

凯基投信认为，全球经济成长进入高原期，中国经济正面临下行风险，中美双方贸易与经济政策歧见仍需时间弭平，虽然目前MSCI亚洲股票指数市账率已低于过去5年平均的1.41倍，来到一倍标准差之下，惟目前仍处于修正阶段，因此预期2019年第二季前亚股表现仍将震荡。