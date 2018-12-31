本周油价暂不变．林冠英：内阁会议明讨论 财政部长林冠英宣布，RON97、RON95汽油及柴油的零售价格在本周内维持不变。

（雪兰莪．八打灵再也31日讯）财政部长林冠英宣布，RON97、RON95汽油及柴油的零售价格在本周内维持不变。

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林冠英发表文告指出，财政部会在2019年首个星期之前制定新的油价，这是因为内阁将于1月2日（星期三）召开会议，讨论油价课题。

“来临的内阁会议也会根据马来西亚石油商公会（PDAM）所提出的要求进行考虑及批准，确保石油产品的最佳零售价格。”

他表示，首相敦马哈迪将在近日与马来西亚石油商公会会面。

目前RON97每公升零售价为2令吉50仙、RON95为2令吉20仙及柴油为2令吉19仙。

林冠英表示，政府计划每周制定汽油的零售价格，而随着国际市场石油价格下跌，消费者可以更快地享受任何价格的变化。

“不过，考虑到相关单位的意见，政府需研究马来西亚石油商公会对于石油产品每周零售价的要求。”

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石油商公会促检讨利润率

他说，该公会要求重新检讨油站业者的利润率，而这是自动定价机制（APM）的一部份，用以制定汽油的零售价格。

他表示，希盟政府致力于实施稳定零售价格政策，同时实施惠民的定价。

“这意味着当国际市场的石油价格下跌时，石油产品的零售价也跟着降低，使消费者能马上从中受益。”

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“不过，当国际石油价格上涨，为保护消费者免受价格上涨的影响，石油产品的零售价将通过提供津贴，让RON95维持于每公升2令吉20仙，柴油为2令吉18仙。”

他说，在石油产品的零售价按照市场价格浮动前，以及预计在2019年中实行RON95汽油津贴之前，价格将维持不变。