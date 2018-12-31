随时应对雨季天灾．消拯员冻结假期至3月 新年尹始，全国消拯员已接获指示，冻结假期至明年3月，随时待命应对恐因雨季引发的水灾和土崩灾害。

（砂拉越．诗巫31日讯）新年尹始，全国消拯员已接获指示，冻结假期至明年3月，随时待命应对恐因雨季引发的水灾和土崩灾害。

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诗巫市区消拯局局长麦尔文受访时透露，全马消拯员的假期自今年10月起至12月，被冻结3个月，现又延长多3个月，全员不得请假长达半年。

他说，年尾至新年是雨季，可能会引发大水灾和土崩，在这段非常时期，消拯员都不能放假。

麦尔文也提醒，计划在元旦回乡或出门的人士，在离家前注意厨房炉灶和煤气是否已关闭，驾驶者也要先检查车子才出行。

他也说，最近经常下雨，驾驶者不要开快车，不谙水性者也不要到江边或海边嬉水。

诗巫副警区主任古马丁警监透露，警方的假期未被冻结，警员可以随时申请假期，不过若有紧急突发事件，警员将随时被召回。

古马丁也提醒民众，在元旦假期出门者提高警惕，若出门超过2天，最好通知警方。公众可以到警局填写表格，警方将派员巡逻。