要先谘询州内阁看法．沙巴暂缓实施食肆禁烟 沙巴州政府决定暂时不跟随联邦政府于明日（1月1日）起茶餐室全面禁止吸烟的措施。

（沙巴．亚庇31日讯）沙巴州政府决定暂时不跟随联邦政府于明日（1月1日）起茶餐室全面禁止吸烟的措施。

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沙巴州2名内阁部长，副首席部长拿督赵占山巴贡、州卫生及人民和谐部长拿督黄天发皆异口同声地说，暂缓实施茶餐室禁烟。

赵占也是州地方政府及房屋部长。

他说，州内阁必须先商议，才决定是否跟随联邦政府实施茶餐室禁烟措施。

“我们需要征询州律政司的见解和州内阁成员的看法，才能决定是否要跟随。”

黄天发说，州内阁会决定是否要跟随，他认为州卫生局应该要暂缓实施禁烟措施。

沙巴和砂拉越拥有本身的地方政府法律，两州都不会即时跟随联邦政府实施禁烟措施，他们需要更多时间去研究。

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州内许多咖啡店东主担心，一旦实施茶餐室禁烟措施将影响他们的生意。

砂拉越地方政府及房屋部长拿督沈桂贤昨天在一个场合中透露，他会在明年1月9日会见砂卫生局及相关业者，讨论禁烟事宜。他强调，砂州政府并非反对禁烟举措，而是希望根据砂州本身的权限来落实这项政策。

州卫生局总监拿督克里斯丁娜没有正面回应州政府决定暂缓施行禁烟措施。

她说，禁烟有很多方法，并非只是执法，它也包括教育和劝告。