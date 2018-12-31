卢业强：最后一刻才确定规格．“赶不及制禁烟告示牌” 昔属咖啡餐商公会主席卢业强表示，由于该会最后一刻才掌握“禁烟区牌”的规格，因此无法赶在1月1日之前把“禁烟区牌”派到会员手中。

（柔佛州31日综合讯）昔属咖啡餐商公会主席卢业强表示，由于该会最后一刻才掌握“禁烟区牌”的规格，因此无法赶在1月1日之前把“禁烟区牌”派到会员手中。

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笨珍咖啡商公会会长林明敏说，柔佛州咖啡商公会联谊会将会为属下7个属会统一印制禁烟告示牌，按照合格的尺寸在麻坡印刷，之后派发给所有会员。

新山咖啡酒餐商公会会长郑心爱指出，卫生部定下的条例太严苛，除了业者随时要承担法律责任，烟客也随时面对相较于闯红灯更高的罚款，按逻辑来看有些不合理，希望当局再从长计议。

銮卫生局：首6个月为缓冲期

另一方面，居銮卫生局官员安努亚表示，各餐饮业者只需配合禁烟政策的推行，店主完成了应尽责任，便不会受到罚款。

他强调，禁烟政策推行的首6个月期限内为缓冲期，卫生局将由教育的角度出发，先发出警告等柔性劝诫，7月1日起方开始执法取缔，但在这6个月缓冲期间如果有店家或是烟客屡劝不听，也会开出罚单。

在麻坡，麻坡卫生局执法组将出动32名执法人员前往市区、峇吉里及新加旺一带的食肆，包括茶餐室、餐馆、食档及小贩中心展开“教育执法”行动，先发出警告通知，确保食肆业者及烟民遵守禁烟令。