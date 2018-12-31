默克尔：与邻国合作．“团结才能应对挑战” 德国总理默克尔周一表示，在多边主义面临庞大压力的情况下，德国必须“坚持到底、据理力争并为自身信念而战”，且要承担起更大的责任。

（德国·柏林31日讯）德国总理默克尔周一表示，在多边主义面临庞大压力的情况下，德国必须“坚持到底、据理力争并为自身信念而战”，且要承担起更大的责任。

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她在发表新年演说时承认，以她为首的政府确实令部份民众感到失望，而德国政界也在今年呈现明显分歧，但她期望各方在明年团结一致，化解分歧。

她说：“唯有团结一致，以及与邻国合作，我们才能应对当前的挑战。”

2015年，默克尔向中东与北非的难民敞开大门，接收超过100万名难民，衍生许多社会问题。

民众对默克尔难民政策的不满，直接造成极右翼政党“另类选择”（AfD）的崛起，撕裂德国传统政治版图。AfD是二战后首次有民粹主义政党进入国会，去年已跃居为德国第三大党。

默克尔已宣布不再连任基民盟主席，并在2021年结束总理任期。

默克尔强调，开放、包容和尊重是德国的核心价值。她也称德国将致力于全球性解决方案。德国将在1月1日起担任为期两年的联合国安理会非常任理事国。

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她也承诺，将会提升人道主义、发展援助以及国防的支出。

她说：“唯有团结一致且和其他国家合作，我们才能克服时代的挑战。”

她表示，将致力于让欧盟更加繁荣和果断。

她补充：“至于英国，即使该国退出欧盟，但我们希望能与其保持密切的伙伴关系。”