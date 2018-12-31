普汀向特朗普发新年贺电·俄保证对美开放对话 克里姆林宫星期日指出，俄罗斯总统普汀在向美国总统特朗普发出新年贺电时，再次向后者保证莫斯科持“对话开放”的态度，并愿与华府就最广泛议题展开对话，同时强调俄美关系是保障战略稳定和国际安全的最重要因素。

（俄罗斯．莫斯科31日讯）克里姆林宫星期日指出，俄罗斯总统普汀在向美国总统特朗普发出新年贺电时，再次向后者保证莫斯科持“对话开放”的态度，并愿与华府就最广泛议题展开对话，同时强调俄美关系是保障战略稳定和国际安全的最重要因素。

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另外，普汀也向多国领袖贺年，包括英国首相梅伊、日本首相安倍晋三、土耳其总统埃尔多安等送上新年祝福。他更向叙利亚总统阿萨德承诺，将继续支持叙利亚政府及人民对抗恐怖主义。

指中俄关系发展新层次

他在给中国国家主席习近平的信中宣称，中俄关系发展已达前所未有的层次。普汀指出，中俄两国“全面性的信任伙伴关系和战略性互动已达前所未有的层次”。

普汀表示，俄中在解决当前区域和全球问题上的协力合作“成果丰硕”。他指出，明年是俄中建交70周年，他有信心俄中两国将会持续在双边关系和国际事务上继续合作。

普汀祝英国人民幸福安康、繁荣昌盛。两国今年稍早因俄罗斯前双面谍斯科利帕尔父女在英国遭毒害案，互相驱逐数十名外交官。

普汀致给埃尔多安的信中表示，强调俄土关系前途无量。克里姆林宫表示，普汀确认俄土将联手对抗在叙利亚的恐怖主义，以及继续政治监管该过程。

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普汀在给安倍的祝贺信中表示，他期望俄日在俄罗斯远东地区的经济合作能持续发展，而日本明年担任G20峰会主席，两国在国际议题上也可望有进一步合作。