防长：在东南亚加勒比海·英脱欧后拟设2军事基地 据报道，英国国防部长威廉森呼吁国人不要唱衰英国的国际影响力，他透露，英国在脱欧后将于东南亚及加勒比海新设两处军事基地。一名接近威廉森的消息人士说，这个东南亚军事基地可能设在新加坡或汶莱。

（英国．伦敦31日讯）据报道，英国国防部长威廉森呼吁国人不要唱衰英国的国际影响力，他透露，英国在脱欧后将于东南亚及加勒比海新设两处军事基地。一名接近威廉森的消息人士说，这个东南亚军事基地可能设在新加坡或汶莱。

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东南亚或在狮城汶莱

威廉森在接受《英国电讯报》星期日专访时，促请英国民众认清，英国的国际地位仍高，他说：“在我们脱离欧盟之际，大家要对未来更乐观。这是我国自二次大战结束以来的最重大时刻，我们可以转换成不同角色，在国际舞台上扮演世界期待我们的角色。”

他还说：“长久以来，更精确地说，是数十年来，我们关于英国的讨论，实际上都着墨在欧盟上。现在是我们再度成为全球竞争者的时刻，我认为英国军队在其中扮演重要的角色。”

威廉森：伸张军事影响力

威廉森进一步阐释他的想法，他指出，英国1968年宣布，在1971年底前撤除苏伊士运河以东的所有英军，放弃原本在马来西亚、新加坡、波斯湾及马尔地夫的军事基地。此后英国多次涉及中东或远东事务时，都有人提起英国“撤出苏伊士以东政策”。

威廉森说：“我们必须表明：我们已废除了上述政策，英国现在再度是个面向全球的国家。”他还说，他正规划在加勒比海及印太区域的两个军事基地，让英国脱欧后伸张其军事影响力。

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一名接近威廉森的消息人士说，英国“将在未来几年内”，在南海的新加坡或汶莱设立军事基地，且在英国海外领土蒙塞拉特或圭亚那，设立加勒比海军事基地。威廉森说，这些基地将有维修及服务人员、补给船及设备厂等。

目前英国在塞浦路斯、直布罗陀、福克纳岛及印度洋的迪亚哥加西亚岛，设有永久性联合作战基地。

威廉森提到，英国有两艘舰艇上周耶诞节期间在太平洋海域作业，他称此为“一个世代以来首见之举”。他还说，英国是亚太区域第二大投资国，“如果亚太地区有我们的经济利益，我们在该区域应该也有军事利益。”

威廉森预测，英国在脱欧后，“政治焦点将戏戏性转移”，且英国必须与澳洲、加拿大、纽西兰、加勒比海国家及非洲国家建立更深入关系。

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保守党工党合作推迟脱欧

英国明年3月29日离开欧盟，但脱欧协议投票已延至最快2019年1月14日举行，通过与否仍难料。美国贸易部长福克斯星期日在《星期日泰晤士报》刊登的专访中警告，若协议遭否决，将有一半机会叫停脱欧。

《观察家报》则引述消息称，保守党及工党正合作推迟脱欧日期，避免无协议脱欧的乱局。

另据《电讯报》报道，英国内阁成员指控财政部长哈蒙德未能提供必要资金，以应对英国无协议脱欧（硬脱欧）的情景。

据报道，社区部长布罗克希尔曾要求财政部拨款，用于协助地方议会为英国脱欧做好准备。不过，他们最终仅获得3500万英镑（约1.8亿令吉），较所提出的款额少了一大半。

