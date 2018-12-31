邀媒体人当嘉宾·纽约除夕倒数挺新闻自由 纽约时报广场每年大除夕举行降水晶球倒数迎新年活动，今年特别邀请了美国新闻机构工作者联同纽约市长白思豪主持水晶球降落按钮仪式，为他们度过危机四伏的一年后庆祝新闻自由。

美国纽约时报广场周一将举行大型除夕倒数活动，市政府预料有200万人到场迎接新一年来临。当局在保安工作上不敢怠慢，除了7000多名警员执勤外，更将首次以无人机作空中监察。（图：美联社）

（比利时．布鲁塞尔31日讯）纽约时报广场每年大除夕举行降水晶球倒数迎新年活动，今年特别邀请了美国新闻机构工作者联同纽约市长白思豪主持水晶球降落按钮仪式，为他们度过危机四伏的一年后庆祝新闻自由。

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主办者表示，2018年对美国新闻业而言是罕见的血腥年，由媒体人当嘉宾意在力挺新闻自由。

主办除夕倒数活动的时代广场联盟总裁汤普金斯表示，今年发生的两宗新闻工作者为伸张公义而遇袭死亡的事件，对主办机构在今年秋季决定水晶球降落仪式主礼嘉宾的影响尤其重大，其一是在沙地驻土耳其伊斯坦布尔总领事馆遭杀害的《华盛顿邮报》沙地异见记者卡舒吉，另一宗是美国马里兰州老牌报章《首府公报》的办公室遭一名素有积怨的枪手闯入攻击，造成5人死亡。

汤普金斯说：“环顾整年，美国传媒工作者的安全受威胁是一件大事。时报广场本身是最著名集市和公共场所，而且时报广场是凭《纽约时报》而得名，更何况《纽约时报》第一任出版人奥克斯在1907年开启大除夕水晶球降落迎接新年的传统。”

国际记者联盟：殉职记者回升

国际记者联盟（IFJ）表示，全球记者及新闻工作员的殉职人数过去6年趋向下跌后，今年首次有回升的迹象。该组织周一公布的报告显示，2018年至少有94名记者于工作时殉职，较去年多出12人。他们死于遭谋杀、炸弹袭击和被流弹击中。

保护记者委员会（CPJ）执行干事西蒙表示，筹办活动的时报广场联盟认为新闻界和记者正受威胁，所扮演的角色受质疑，又指总统特朗普常斥责他不喜欢的媒体和记者“制作假新闻”、是“人民公敌”，都是他们的关注所在。

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除了西蒙外，出席仪式的还包括全国广播公司（NBC）晚间新闻主播霍尔特、美国广播公司（ABC）首席环球记者拉德达茨和《华盛顿邮报》全球舆论编辑阿蒂亚。



