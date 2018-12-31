2019年不能错过的大事 10月1日，中国迎来建政70周年。

1月

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1月1日，中美建交40周年。

1月1日，卡塔尔退出石油输出国组织（OPEC）。

1月1日，美国太空总署（NASA）发射的无人航天器“新视野号”将会接近柯伊伯带小行星486958。

1月1日，台湾实施大型餐饮业如连锁速食店等，内用将禁止提供塑胶吸管的规定。

1月3日，美国新一届国会就任，共和党将维持参议院多数席位，民主党将控制众议院。



2月

2月24日，泰国举行大选。

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2月，社交网站facebook面世15周年。



3月

3月29日，英国脱离欧盟生效，其成员国身份在这天根据《里斯本条约》第50条结束。直布罗陀亦会同时脱欧。



4月

4月4日，北约成立70周年。

4月17日，印尼举行大选，合资格选民将会选出新总统及各级人员。

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4月30日，日皇明仁正式退位，成为200年来日本首位宣布退位的日本君主。皇太子德仁亲王将继承皇位。

4月或5月，印度举行大选。



5月

5月13日，菲律宾中期选举。

5月20日，第26届国际计量大会一致通过了新的国际单位制基本单位定义的提案生效。

5月23日至26日，2019年欧洲议会选举举行。

5月澳洲大选。

5月意大利文艺复兴大师达文西逝世500周年。



6月

6月4日，六四事件30周年。

6月28日至29日，二十国集团（G20）峰会在日本大阪举行。

7月

美国太空人阿姆斯壮踏足月球50周年

8月



航空界首条国际航线面世100周年，航班当年从伦敦往返巴黎，由英国航空前身的航空公司提供



9月

9月3日，二战全面爆发30周年。

9月21日，中华人民共和国诞生70周年。

10月

10月1日，中国迎来建政70周年。

10月26日，攀登澳洲著名旅游点、世界遗产乌卢鲁的活动正式永久禁止。

10月29日，华尔街崩盘90周年。

10月，加拿大大选

11月

11月9日，柏林围墙倒塌30周年。

11月11日，象征着一战结束的《凡尔赛条约》签署百年纪念。

12月

12月20日，澳门回归20周年，第5届澳门特别行政区政府就职。

12月26日，日食发生，中国、台湾、港澳等可见日偏食，印度、斯里兰卡、新加坡和马来西亚等可见日环食。