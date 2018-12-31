诺希山：今起生效．请遵守食肆禁烟令 随着从2019年1月1日起食肆禁烟措施全面生效，卫生总监拿督诺希山提醒业者及民众遵守指南，并促请业者及人民奉公守法。

（布城31日讯）随着从2019年1月1日起食肆禁烟措施全面生效，卫生总监拿督诺希山提醒业者及民众遵守指南，并促请业者及人民奉公守法。

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他发表文告和视频表示，所有饮食场所，无论有没有冷气都属禁烟区，包括餐厅、酒楼、美食广场。禁令也涵盖所有提供桌椅设备的移动式餐饮，如摊位及餐车，有提供餐饮服务的交通工具，如船只、火车及空中餐厅也须遵守这项禁令。

“以上所提到的餐饮业经营者必须确保在明显、容易看到的地方展示禁烟标志，同时采取一些措施，如不提供烟灰缸等。”

他指出，禁令涵盖所有种类的抽烟方式，如香烟、电子烟、雪茄、水烟和烟斗等；指南也提到不可以在开放式空间的餐饮区，包括餐车、摊位、空中餐厅和河边等，准备、售卖及招待饮食的3公尺内抽烟。

诺希山说，2018年烟草管制修正案是为了保护民众远离二手烟，特别是非烟民一族，而此举也配合世界卫生组织（WHO）的《烟草控制框架公约》（FCTC）。

他指出，在禁烟区抽烟的人士可面对不超过1万令吉罚款或监禁不超过两年；没有展示“禁止抽烟”告示的业者可面对不超过3000令吉或6个月的监禁；至于那些无法阻止顾客抽烟及提供抽烟设施的业者可面对不超过5000令吉的罚款或不超过1年监禁。

民众可透过https://kpkesihatan.com/2018/12/31/kenyataan-akhbarkpk-31-disember-2018-tempatmakan-sebagai-tempat-dilarangmerokok/观赏相关视频。