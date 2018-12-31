狮城调查：心理病患看护者‧95%因社会眼光承压 新加坡一项心理健康调查显示，超过九成的心理疾病患者主要看护人在至亲患病后，因社会大众对病患有误解、不谅解甚至歧视等而受到负面影响，其中年龄较轻的看护者以及病患的家长面对的影响可能较大。

（新加坡31日讯）新加坡一项心理健康调查显示，超过九成的心理疾病患者主要看护人在至亲患病后，因社会大众对病患有误解、不谅解甚至歧视等而受到负面影响，其中年龄较轻的看护者以及病患的家长面对的影响可能较大。

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《联合早报》报道，由12名心理卫生学院研究部专员进行的研究访问了344名主要看护者。他们的至亲患有精神分裂症、失智症和精神错乱症等心理疾病，并曾于2014年7月至2015年3月在心理卫生学院和相关诊所求医。主要看护者是指和病患同住至少6个月，每天负责照顾病患的成人。

研究显示，多达94.5%的主要看护者表示他们在至亲患病后，开始感受到负面影响。

章韫珏：不应忽略看护者



负责领导这项调研的心理卫生学院高级研究员章韫珏受访时，对于这个“相当高的比率”说道：“这显示看护者的情况也是值得我们关注的，不应忽略他们。”

相对于50岁至64岁的看护者，35岁以下的看护者所受的负面影响较大。

她解释，这或许是较年轻的看护者刚开始负起看护至亲的责任，也就刚开始感受到负面影响，心理状态可能尚未调适好，而年龄较长、可能有多年看护经验的看护者，或许已能应付这类来自社会大众的负面影响。

“另一个可能是年轻人或许较愿意把心里负面的感受说出来，而年龄较大的可能觉得没必要说，所以就会出现这种现象。”

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调研也显示，与配偶、儿女、兄弟姐妹或其他亲属相比，主要看护者若是家长，所受影响也较大。

研究团队指出，其他类似研究发现，在亚洲家庭中，家长所受的负面影响一般上比兄弟姐妹和配偶来得大。这主要是一般人会认为，孩子心智发展的主要责任落在家长身上。

一般来说，看护者所受的负面影响包括感到羞愧、自卑，甚至是愤怒，也会刻意不让他人知道自己在这方面的情绪。

调研显示，60.2%受访看护者曾因至亲患病而“沮丧、抑郁”；45.1%认为有必要在某些时候隐瞒至亲患病，而且有49.4%会在与其他人第一次接触时刻意隐瞒这个情况。

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另外，有43.6%曾向其他人解释，至亲所患的心理疾病并非他们想像中的“疯人”。

这项研究今年4月刊登在学术期刊《精神病学研究》（Psychiatry Research）。