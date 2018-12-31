何子孟：指示太仓促．“贴禁烟牌盼获宽限期” 马新咖啡茶业联合总会总会长拿督何子孟吁请卫生部，给予咖啡店商两个星期张贴禁烟告示牌的宽限期，以便咖啡店业者有充足的时间应对新条例的实施。

（槟城31日讯）马新咖啡茶业联合总会总会长拿督何子孟吁请卫生部，给予咖啡店商两个星期张贴禁烟告示牌的宽限期，以便咖啡店业者有充足的时间应对新条例的实施。

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他说，该会会员于2019年1月1日实施新条例的两个星期前，才刚接到卫生部张贴禁烟告示牌新条例的指示，这时间太过仓促，更甚的是，市面上还买不到有关规格的禁烟告示牌，使到咖啡店商难以适应。

市面上仍买不到告示牌

何子孟今日对星洲日报说，他认为卫生部执行新禁烟条例所下达的指示模糊，而且，各州卫生官接到的指示各异，显然是毫无计划，草率推行的情况，让人留下不良的印象。

他说，更糟糕的是，之前实施新条例剩下两个星期，卫生部才宣布咖啡店须张贴禁烟告示牌，而一时市面上买不到告示牌，而且，印刷商也不敢贸然印刷，担心所印刷的告示牌规格不符合卫生部的要求，将面对血本无归的后果。

他说，该会后来负起印刷告示牌的责任，但时间紧迫，而且告示牌还要陆续分发给全国各地的会员，形成了供不应求的局面。

他希望卫生部能够谅解咖啡店业者的难处，再给予两个星期的宽限期以应付新条例。

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应尊重烟民吸烟权利

他也希望卫生部在执行新条例时，要有明确的指示及计划，让咖啡店业者容易适应。

另一方面，何子孟表示，既然吸烟及售卖香烟是合法的，那卫生部也应该尊重烟客的权利，就如日本、新加坡等先进国，皆有在街道旁设吸烟区，让烟客有尊严地“吞云吐雾”。

他说，据统计，咖啡店有30%的顾客是烟民，新条例实施或导致烟民不来，生意量将会减少。

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“当然，吸烟有害健康，应支持禁烟，不过，也须尊重烟民吸烟的权利。”

林民利：应启迪烟客主动戒烟

槟城旅业公会主席拿督林民利受访时说，卫生部鼓励人民尽量不要吸烟，是为了健康着想，但也须有妥善的计划才推行，启迪烟客主动戒烟，以免出现混乱的情况。

他说，酒店有分为吸烟及非吸烟楼层，这是尊重烟民及非烟民的选择，而且，机场也设有吸烟房。

他认为新条例须有伸缩性，以迎合烟民与非烟民的需要。