【暖势力】郭修篆：自小与马来人融洽相处．“肤色不是隔阂” 在峇株巴辖长大的新锐导演郭修篆，由于就读马来小学，从小就与马来人相处融洽，并认为这就是大马的美丽之处。

郭修篆希望新政府可以重新鉴定审核制度，以免限制广告的发挥。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也31日讯）在峇株巴辖长大的新锐导演郭修篆，由于就读马来小学，从小就与马来人相处融洽，并认为这就是大马的美丽之处。

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他接受星洲日报专访时说，从小他就对友族的文化感到好奇，同样的他们也对华人的文化有兴趣，大家从不觉得种族是彼此相处的隔阂。

“当时，整个年级只有4个华人，所以从一年级到六年级，我都是一个人跟一大班的马来人一起长大的。”

他说，他们会常常坐在一起聊天，相互分享彼此的文化和想法。

他认为，各族之间并未有种族隔阂，相关议题都是某些政治人物挑起的。

“我觉得，身为人民的我们要做好自己的本份，不要被种族主义言论所影响。

“因为，如果人民是团结的，这些人的如意算盘是打不响的。”

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希盟执政广告客户变勇敢

郭修篆指出，自希盟执政以来他共指导了七八部广告和一部电影，本身觉得在这领域最大的变化是：客户变得更勇敢了。

“相较国阵执政期间，我们的客户如国家石油公司和马电讯等，在提出自己的看法或带出信息时会变得勇敢一点，这是好事。”

他坦言，这些公司以前委托广告公司拍摄时，都会担心拍的东西会抵触到“一些人”，因此也不敢去挑战观众的固有思维。

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“现在他们就会想：何不创作一些跳出框架的东西，尝试不同的东西，大胆放声地说出我们本身的想法？”

对他来说，这种情况是很健康的，因为这样就会给创作者更大的发挥空间。

《光》在马来西亚创意工业交流网站（MCIX）中获颁Spotlight证书，成绩受肯定。



言论自由对艺术创作重要

郭修篆说，希盟执政后言论自由相对增加，这些对艺术创作者来说是很重要的。

他忆述，国阵执政期间他会不时接到政府的工作，当时会觉得政府想要表达的讯息很“右翼”。

“政府需要被‘保护’，只能说他们好的，不能说他们不好的。”

他说，广告界的审核比电影和短片都来得严格，因此希望新政府能够删除不必要的审查条件。

“我觉得有些审查是没有道理的，譬如说，我们以前拍过一个除疤膏广告，其中有一幕是剖腹生产的女性，用这个膏就可以消除掉，所以就有个女性露肚脐擦膏的画面。

“然而，审核回来后，我们却被告知不能露肚脐，因为会引起性欲（sexual desire）。”

最后，他们被迫除掉那个肚脐，画面出来女生是没有肚脐的，“这是很不可思议的。”

下部电影或触及争议课题

随着自编自导的电影《光》大放异彩，郭修篆从广告导演完美转身为电影导演，他不排除自己的第二部电影会接触一些比较挑战性的争议课题。

“我接下来或会筹拍具有挑战性（provocative）的电影，有可能会触碰到国家政策议题，范围也会比第一部电影《光》来得广。”

他说，团队在拍摄《光》时走安全到底的路线，避免在过程中冒犯他人，如不能拍到警察的头部。

“但其实我们始终觉得电影是电影，只是作为娱乐大众的用途，不应限制创作者的自由。”

盼电影拨款制度透明化

他也希望政府在电影拨款方面能够制度透明化，把资金留给真正对电影有热忱的人，不要存有裙带关系。

“我们做《光》这部电影的时候，拿到大马数字经济机构（MDEC）40%拨款，希望政府可以延续这种拨款制度，帮助那些真正有热情拍戏的人。”

他赞扬大马数字经济机构不会限制电影内容的做法，若中途发现电影运作有问题，该机构亦会立即停止发放资金。

最爱节日广告强调团结

在众多广告类型当中，郭修篆最爱节日广告，因为这些广告能够特别强调团结的讯息。

“不管是旧政府还是新政府，节日广告的核心内容是永远不变的。”

他指出，由于身处在多元种族国家中，导演在个别的节日加入各异元素，如在华人新年、开斋节和屠妖节等运用不一样的拍摄手法。

“不同的族群有不同的喜好，你要想不同的方法去发掘不同的故事，藉此吸引他们。”

追溯大学时光，郭修篆说，当时就尝试拍不同类型的影片，如音乐短片和纪录片等。

“母校拉曼大学给予我很多机会，去尝试不同的拍摄手法，毕业后也很幸运地进入一家广告公司，开始了广告导演的生涯。”

他笑言，节日广告也少了“强行推销”的意味，拍摄起来会相对轻松。

广告审核部份条例不合理

另外，广告也不可以看到腋下、不可以使用啰惹语言（bahasa rojak）等，郭修篆认为政府应该改善这些审核制度。

他说，人民在平时说话时，各种语言会相互混杂，这就是马来西亚的文化。

“我们平时说话会参杂到马来文、英文和华文，但他们就规定一种语言到底，比如说用华文就要全部华文，用马来文就一定要马来文到完，现在国营大马广播电视台（RTM）所放的字幕就一定要是马来文，这些对创作者而言是一种限制。”

他指出，很多时候执法单位都过于严厉，但这些条件其实不是非要不可的。

“有段时间他们还不给我们放字幕，也没有事先一个月通知我们，说不可以就不可以，让我们百思不得其解。”

他犹记得有几个伙伴拍了一部有关原住民的作品，在一些画面中需要字幕去辅助，带出内容信息，殊料刚好就碰到这个禁令，一切都前功尽弃了。

“不能放字幕的话，如何带出那个信息？所以这个真的会限制创作者的创意，我也觉得那不是一个问题。”

郭修篆坦言，他们无权去左右政府的决定，希望新政府上任后能够正视这些问题。

“内政部制定这些规则，我们没有什么权利去反抗还是什么。”

鉴于新政府上任后，环境变得相对自由，他仍希望政府可以对这些不合理条例作出修改。