失婚无阻正面生活‧65岁妇夺华裔夫人选美亚军 有失必有得！27年前失婚后，妇女开始活出自我，从服装店店员、韵律操老师，到成为失婚妇女的心灵导师，第一次参加新加坡华裔夫人选美比赛，在舞台上性感出击，大跳“椅子舞”，单人囊括厨艺、才艺和正能量三个奖项，并夺下全场亚军。

莫丽芬（右）在新加坡华裔夫人选美赛中勇夺全场亚军。

（新加坡31日讯）有失必有得！27年前失婚后，妇女开始活出自我，从服装店店员、韵律操老师，到成为失婚妇女的心灵导师，第一次参加新加坡华裔夫人选美比赛，在舞台上性感出击，大跳“椅子舞”，单人囊括厨艺、才艺和正能量三个奖项，并夺下全场亚军。

广告

2018年新加坡华裔夫人选美赛在8日落幕，年过半百却依然风韵犹存的莫丽芬（65岁），在总决赛舞台上大跳性感“椅子舞”，勇夺才艺奖第一名，而厨艺方面也受评审青睐，拿下“明星厨王”奖项。

然而，她透露自己最为评审嘉许的，其实是她对生活抱持的正面态度。

《联合晚报》报道，莫丽芬是白沙东联络所妇女小组的副主席，自27年前便带领她所创立的舞团“妙韵乐园”到全岛各个福利中心、医院、联络所义务表演，也为慈善团体筹善款，四年前还获颁“终身服务奖”。

失婚后开始接触韵律操

莫丽芬接受访问时表示，她在38岁那年和丈夫离婚，两个年仅14岁和9岁的儿子跟着她生活。为了赚钱养家，她到服装店打工。

为了填补离婚后的失落，加上一直以来都对舞蹈、健美等运动有兴趣，莫丽芬在打工之余，也报名参加韵律操课程。

广告

她表示，因从小就具有表演天份，学习韵律操不出半年，就考取执照，成为一名合格的韵律操导师。“我接下来整十多年，每天早上5时起身准备食物给儿子，然后去打工，晚上到联络所教韵律操，一直忙到凌晨。”

莫丽芬表示，在联络所教韵律操期间，遇过不少婚姻触礁的妇女，其中还有人因为和老公的感情生变而患上抑郁症。

“我除了教她们健美操，还成为她们的心灵导师，助这些失婚妇女走出阴霾。”

之后，莫丽芬也将这些妇女召进自己的舞团，教她们唱歌、跳舞、化妆、走猫步，将她们推上表演的舞台，增强自信心。

广告

“平淡无奇的主妇也可以成为耀眼的星星！”

如今两个儿子已经长大成人并为她添了两个小孙子，莫丽芬终于苦尽甘来，目前正专注在她热爱的联络所活动上。“我想告诉所有和我有相同经历的女人，离婚不是绝路，最重要的是要勇敢活出自己的一片天！”